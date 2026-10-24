MLB Serie Mundial 2026| Rays vs Cerveceros: Previa del Juego 2 que podrás ver por TVMAX y TVN Pass

panamá/Los Rays de Tampa Bay afrontan este sábado un compromiso crucial frente a los Cerveceros de Milwaukee en el segundo juego de la Serie Mundial 2026. Después de caer por 3-2 en el primer encuentro, los Rays necesitan una victoria para evitar que sus rivales tomen una ventaja de dos juegos antes de que la serie se traslade a Tampa Bay.

El partido se disputará en el American Family Field de Milwaukee, donde los Cerveceros intentarán aprovechar la ventaja de jugar en casa y mantener el impulso conseguido en el dramático encuentro inaugural.

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Lanzadores abridores

Drew Rasmussen (Rays): Rasmussen será el encargado de buscar la reacción de Tampa Bay. En la temporada regular registró marca de 16-5, efectividad de 2.67 y 174 ponches en 172 entradas. En la postemporada ha mantenido un rendimiento sobresaliente, con efectividad de 1.29 en sus primeras tres aperturas, según el reporte previo al encuentro.

Su misión será limitar la ofensiva de Milwaukee desde las primeras entradas y darle a su equipo la oportunidad de igualar la serie. Además, se enfrentará a la organización que lo seleccionó en el draft y con la que debutó en las Grandes Ligas.

Logan Henderson (Cerveceros): Henderson tendrá la responsabilidad de mantener a los Cerveceros en control de la serie. Durante la campaña regular terminó con récord de 11-3, efectividad de 2.47 y 110 ponches en 98 entradas y un tercio. En sus dos aperturas de postemporada acumuló nueve entradas y tres carreras limpias permitidas.

El joven abridor buscará aprovechar el respaldo de su público y demostrar que puede responder bajo la presión de una Serie Mundial. Milwaukee ha obtenido resultados favorables en sus aperturas durante esta temporada.

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Claves del partido

La efectividad de Rasmussen: su capacidad para controlar el juego desde el montículo será fundamental para que Tampa Bay e vite quedar abajo 0-2.

su capacidad para controlar el juego desde el montículo será fundamental para que vite quedar abajo 0-2. La respuesta de Henderson: el abridor de Milwaukee deberá manejar la presión de un escenario de máxima exigencia y evitar que los Rays encuentren oportunidades tempranas de anotar.

el abridor de deberá manejar la presión de un escenario de máxima exigencia y evitar que los encuentren oportunidades tempranas de anotar. El trabajo de los relevistas: el primer juego se decidió por pequeños detalles y el desempeño de los cuerpos de relevo podría volver a marcar la diferencia.

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