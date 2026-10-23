MLB Serie Mundial| Rays vs Cerveceros: ¡Arranca la contienda! Posibles alineaciones del Juego 1 y pronóstico de IA

El Clásico de Otoño se pone en marcha hoy en el American Family Field de Milwaukee

Panamá/La espera terminó: la Serie Mundial de 2026 enfrentará hoy a los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee, dos franquicias que buscan conquistar el primer campeonato de Serie Mundial de su historia.

Será un duelo entre dos equipos de enorme nivel, pero con fortalezas diferentes: los Cerveceros llegan con la ventaja de jugar en casa y una rotación encabezada por uno de los lanzadores más dominantes del año, mientras que Tampa Bay cuenta con una ofensiva capaz de fabricar carreras mediante el contacto, la velocidad y el poder.

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Datos del partido

Fecha: viernes 23 de octubre de 2026.

viernes 23 de octubre de 2026. Hora: 8:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos (7:00 p. m. en Panamá).

8:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos (7:00 p. m. en Panamá). Estadio: American Family Field, Milwaukee.

American Family Field, Milwaukee. Duelo de abridores: Nick Martínez (Rays) contra Jacob Misiorowski (Cerveceros).

El primer gran enfrentamiento

Nick Martínez ( Rays ) : Registró efectividad de 3.10 en la temporada regular, con 31 aperturas. Su misión será contener a una alineación de Milwaukee que llega en buen momento ofensivo.

: Registró efectividad de 3.10 en la temporada regular, con 31 aperturas. Su será contener a una alineación de que llega en buen momento ofensivo. Jacob Misiorowski (Cerveceros): Terminó la campaña con efectividad de 1.80 y 252 ponches. Su recta explosiva puede marcar diferencias si consigue dominar la zona y evitar los boletos.

Posibles alineaciones

Rays

Yandy Díaz — BD Jonathan Aranda — 1B Junior Caminero — 3B Liam Hicks — C Chandler Simpson — JI Victor Mesa Jr. — JD Jonny DeLuca — JC Richie Palacios — 2B Taylor Walls — SS

Cerveceros

Jackson Chourio — JI Brice Turang — 2B William Contreras — C Jake Bauers — 1B Christian Yelich — BD Garrett Mitchell — JC Cooper Pratt — SS Sal Frelick — JD David Hamilton — 3B

Claves del partido

La velocidad de Misiorowski : Si el abridor de Milwaukee logra ponchar a los bateadores de poder de Tampa Bay sin acumular demasiados lanzamientos, puede darle a su equipo una ventaja considerable desde las primeras entradas.

: Si el abridor de logra ponchar a los bateadores de poder de sin acumular demasiados lanzamientos, puede darle a su equipo una ventaja considerable desde las primeras entradas. La producción de Yelich y Bauers : Christian Yelich aporta experiencia y capacidad de embasarse, mientras Jake Bauers viene de una destacada Serie de Campeonato de la Liga Nacional . Si ambos producen con corredores en circulación, Milwaukee puede convertir las oportunidades en carreras.

: aporta experiencia y capacidad de embasarse, mientras viene de una destacada . Si ambos producen con corredores en circulación, puede convertir las oportunidades en carreras. El manejo del bullpen: Tampa Bay necesitará que Martínez entregue entradas de calidad para reservar a sus relevistas de mayor confianza. Milwaukee, que ha tenido excelentes resultados de su bullpen en la postemporada, buscará trasladar esa fortaleza al primer juego.

Pronóstico de IA

Mi elección es Milwaukee por un margen estrecho. La combinación de jugar en casa, contar con Misiorowski y disponer de un bullpen que ha respondido en octubre le da argumentos para llevarse el primer encuentro.