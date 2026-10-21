MLB Serie Mundial| Rays vs Cerveceros: Freddy Peralta y Jake Bauers se reencuentran con sus raíces

Estados Unidos/Los Cerveceros y los Rays se enfrentarán en la Serie Mundial del 2026, que comenzará el viernes en Milwaukee, y no faltan las conexiones entre ambos equipos.

Basta con mirar a los Jugadores Más Valiosos de las Series de Campeonato de cada conjunto. Jake Bauers se llevó dicho reconocimiento con los Cerveceros en la barrida sobre los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Por su parte, Freddy Peralta hizo lo propio con los Rays en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Guardianes. Tanto Bauers como Peralta son figuras importantes que han vestido los uniformes de los Cerveceros y los Rays.

Peralta, por supuesto, pasó sus primeras ocho temporadas en Grandes Ligas con los Cerveceros, registrando efectividad de 3.59 y 1,153 ponches, además de recibir dos llamados al Juego de Estrellas durante su etapa en Milwaukee. El dominicano fue el abridor de los Cerveceros en el Juego 1 de la postemporada tanto en el 2024 como en el 2025, antes de ser canjeado a los Mets durante la temporada muerta pasada. Posteriormente, Peralta fue enviado a los Rays en la Fecha Límite de Cambios de este año y se convirtió en una pieza fundamental para que Tampa Bay avanzara a la Serie Mundial.

Bauers, por su parte, debutó con los Rays en el 2018. Después de pasar por varias organizaciones entre el 2019 y el 2023, el inicialista ha estado con los Cerveceros desde el 2024 y tuvo la mejor temporada de su carrera con Milwaukee en el 2026. Bauers conectó 26 jonrones, la mayor cantidad de su trayectoria en una campaña regular, y protagonizó una extraordinaria Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers.

Lo que hace aún más interesante esta historia es que ambos jugadores debutaron en el 2018. Peralta lo hizo con los Cerveceros y Bauers con los Rays. Ahora, los dos terminaron conquistando el premio al JMV de sus respectivas Series de Campeonato con los equipos contrarios a aquellos con los que comenzaron sus carreras.

Información de Brent Maguire (MLB.com)