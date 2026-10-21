Premundial de Béisbol U18 2026| Abel Rodríguez y Yadier Fuentes: Panamá tiene su batería lista para el debut

Abel Rodríguez fue asignado como capitán del equipo panameño y subirá al montículo en el partido inicial ante Puerto Rico.

Panamá/El "Capi" se reporta listo para su nuevo reto, ahora ha sido asignado para abrir el primer partido de Panamá en el Premundial U18 ante Puerto Rico, pero ya lo dijo: "Estoy listo".

Tras una preparación intensa en la Academia Mariano Rivera, Abel Rodríguez fue asignado el "Capitán" de la selección nacional y como si fuera poco le toca señalar el camino cuando debutemos en el clasificatorio al Mundial 2027 que inicia este jueves, enfrentando a los borinqueños.

"Estamos listos, ya estamos a la espera que suene la campana para ir por ese cupo, tenemos buen equipo y nos toca jugar duro de aquí en adelante", dijo Rodríguez.

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Los brazos panameños soltaron cuando el equipo se entrenó en "Baseball City" en la zona de Boca Chica y se vieron muy bien, incluyendo a Abel Rodríguez que localizó lanzamientos con su receptor de planta Yadier Fuentes.

Rodríguez mostró control, utilizó el slider en zona de strikes y en zona mala para sacar de ritmo a los bateadores intencionalmente.

El lanzador de la zona de Colinas de Cáceres en Arraiján ha lucido con orgullo la camiseta de la selección nacional de Panamá desde la U10, U12, U15 y U18.

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"Vengo a darlo todo"

El receptor panameño Yadier Fuentes esta puesto para lo suyo, esta tarde del martes 20 de octubre se reportó a los entrenamientos de la Selección Nacional de Panamá U18 y se puso a ordenes del manager, el profesor Rodrigo Merón.

"Aquí toy profe, vengo a darlo todo", dijo el firmado por los New York Mets que en la temporada 2026 de la Dominican Summer League conectó para .256 con 2 jonrones y 19 carreras remolcadas.

"Yo no tengo restricciones, me puede usar donde me necesite, yo vine a aportar mi granito de arena y a jugar pelota", sostuvo.

Fuentes se mostró alegre con el grupo, tuvo buena disposición en el entrenamiento y compartió con sus compañeros.

Fuentes saldrá de receptor títular este jueves, para recibirle al derecho Abel Rodríguez y conformar la batería que enfrentará a Puerto Rico en el primer partido del clasificatorio para China 2027.

Información de Fedebeis