Premundial de Béisbol U18 2026| Selección de Panamá realiza primer entrenamiento en República Dominicana

Horas después de su llegada a tierras dominicanas, la selección de panameña practicó a pocos días de su debut ante Puerto Rico.

Panamá/Panamá pisó suelo dominicano y la energía fue instantanea, poco después de haber llegado el contingente canalero a Quisqueya, el equipo se entrenó en "Baseball City" y los bates estaban alegres, sonando al ritmo dominicano, claro al merengue, a la bachata y al genero urbano: Dembow.

"Suenan bien, me gusta como le estan pegando a la pelota", dijo Rogelio Castillo el coordinador de la categoría U18. "Están haciendo buenas conexiones, ahora hay que ejecutar en el juego", explicó.

Panamá debuta este jueves en el Premundial U18 de Santo Domingo, encarando a uno de su más grandes rivales en la historia, los de borinquen... Puerto Rico, en partido programado para las 11:30 a.m.

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"Es un hueso duro, son eternos rivales", dijo el directivo de Fedebeis, Apolinar Sevillano.

Panamá estará ubicado en el Grupo C junto a Canadá y Puerto Rico, dos avanzan a la Súper Ronda, para definir los cupos al Mundial.

"Escucha como suenan", recordó Rogelio Castillo, el ritmo invade el corazón y el "flow" lo cambia todo.

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El calendario

Jueves 22 de octubre: Panamá vs Puerto Rico (10:30 a.m.)

Panamá vs Puerto Rico (10:30 a.m.) viernes 21 de octubre: Panamá vs Puerto Rico (11:00 a.m.)

Panamá vs Puerto Rico (11:00 a.m.) viernes 21 de octubre: Panamá vs Canadá (2:00 p.m.)

Panamá vs Canadá (2:00 p.m.) sábado 22 de octubre: Panamá vs Canadá (2:00 p.m. )

Las horas corresponden al huso horario de Panamá.

Información de Fedebeis

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