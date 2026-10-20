Panamá tiene lista su delegación para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Un total de 18 atletas representará a Panamá en ocho disciplinas deportivas durante la cita juvenil, que se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre en la capital de Senegal.

Panamá/El Comité Olímpico de Panamá presentó oficialmente a la delegación nacional que competirá en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde 18 atletas buscarán representar al país en ocho disciplinas deportivas.

La cita, que se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre, reunirá a jóvenes talentos de distintas partes del mundo y ofrecerá a los deportistas panameños la oportunidad de demostrar sus habilidades, fruto de años de preparación y dedicación.

La delegación estará acompañada por 10 entrenadores y oficiales, quienes tendrán la responsabilidad de orientar y respaldar a los atletas durante la competencia. Además, el Comité Olímpico de Panamá contará con un equipo de apoyo integrado por tres miembros del equipo interdisciplinario, dos representantes del área de Comunicaciones y una representante de la Jefatura de Misión.

La participación panameña en Dakar 2026 representa una oportunidad para impulsar el desarrollo del deporte nacional y brindar experiencia internacional a una nueva generación de atletas, que llevará la bandera tricolor a uno de los principales escenarios del deporte juvenil.

Con su presencia en estos juegos, Panamá buscará dejar en alto el nombre del país y reafirmar su apuesta por el talento joven, la disciplina y la formación deportiva como pilares para el futuro del movimiento olímpico nacional.

La delegación competirá en Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre, con el objetivo de aprovechar esta experiencia y representar al país con orgullo en cada una de las disciplinas en las que tendrá participación.

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Los abanderados

El nadador Raúl Antadillas y la boxeadora Lia Córdoba fueron elegidos como los abanderados de la delegación panameña para los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras una votación realizada durante la Asamblea General Ordinaria del COP.

Antadillas estuvo presente en la asamblea y se le otorgó el pabellón nacional. Lo acompañó la judoca Julieta Escobar quien representó a Córdoba que se encuentra en Montenegro donde cumple compromisos deportivos.

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El evento

Los Juegos Olímpicos de la Juventud son una competición deportiva internacional organizada por el Comité Olímpico Internacional (COI), dirigida a atletas jóvenes de todo el mundo. Su objetivo es promover el deporte de alto nivel entre las nuevas generaciones, fomentar el intercambio cultural y transmitir valores como el respeto, la solidaridad, la amistad y el juego limpio.

A diferencia de los Juegos Olímpicos tradicionales, esta cita está diseñada específicamente para deportistas juveniles y combina las competencias deportivas con actividades educativas y culturales.

Características principales

Participación juvenil: reúnen a atletas jóvenes que representan a sus países en distintas disciplinas deportivas.

reúnen a que representan a sus países en distintas disciplinas deportivas. Competencia internacional: permiten a los participantes medirse con deportistas de otros países y adquirir experiencia en escenarios de alto nivel.

permiten a los participantes medirse con y adquirir experiencia en escenarios de alto nivel. Formación integral: incluyen iniciativas educativas sobre liderazgo, salud, sostenibilidad, respeto y valores olímpicos .

incluyen iniciativas educativas sobre . Intercambio cultural: promueven la convivencia entre jóvenes de diferentes nacionalidades y culturas .

promueven la entre jóvenes de diferentes . Proyección deportiva: representan una oportunidad para que los atletas desarrollen su talento y continúen su formación competitiva.

Información del COP