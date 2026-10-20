MLB Serie Mundial| Rays vs Cerveceros: Datos que debes conocer del próximo Clásico de Otoño

Estados Unidos/Los Cerveceros y los Rays se enfrentarán en la Serie Mundial del 2026, un fascinante duelo entre dos de los mejores equipos de Grandes Ligas y los más inteligentes a la hora de jugarlo, pero también entre dos organizaciones que nunca han ganado el Clásico de Otoño.

Milwaukee estableció un récord de la franquicia al liderar las Mayores con 103 victorias en la temporada regular, venció a los Padres en la SDLN y luego barrió a los Dodgers en la SCLN, destronando a los campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo para avanzar a su primer Clásico de Otoño desde 1982. .

Los Rays, por su parte, lideraron la Liga Americana con 97 triunfos, barrieron a los Yankees en la SDLA y luego derrotaron a los Guardianes en seis juegos en la SCLA. Será la tercera participación del club en la Serie Mundial y la primera desde el 2020.

Ventaja de casa

Esa ventaja les corresponde a los Cerveceros, quienes lideraron las Mayores con un récord de la franquicia de 103 victorias durante la temporada regular. Eso significa, por supuesto, que Milwaukee habría tenido la ventaja de local ante cualquier posible rival en la Serie Mundial.

Los primeros dos juegos se disputarán en el American Family Field de Milwaukee el 23 y 24 de octubre, respectivamente. Luego, la serie se trasladará a San Petersburgo para los Juegos 3 (26 de octubre), 4 (27 de octubre) y 5, de ser necesario (28 de octubre).

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Historia en Serie Mundial

Los Rays han llegado a la Serie Mundial en dos ocasiones desde su temporada inaugural en 1998, primero en el 2008 y luego en el 2020, pero no lograron conquistar el título en ninguno de esos intentos. Perdieron la primera vez ante los Phillies en cinco juegos y la segunda ante los Dodgers en seis.

Los Cerveceros también buscan su primer campeonato, pero ha pasado considerablemente más tiempo desde la última vez que estuvieron tan cerca de conseguirlo. Su título de la Liga Nacional en el 2026 es apenas el segundo en la historia de la franquicia. El primero lo conquistaron hace 44 años, en 1982, cuando pertenecían a la Liga Americana. En aquella ocasión, perdieron la Serie Mundial en siete juegos ante los Cardenales.

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Duelos directos

En 28 enfrentamientos en la historia, los Cerveceros han ganado 15 juegos. Eso incluye tres partidos disputados durante la primera semana de la temporada de este año, cuando Milwaukee se llevó dos de los tres encuentros ante los Rays en casa, del 30 de marzo al 1 de abril.

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Jugadores vinculados a ambos equipos

Drew Rasmussen es una de las principales. El as de los Rays fue seleccionado por Tampa Bay con el turno número 31 del Draft amateur del 2017, pero decidió regresar a Oregon State. Se sometió a su segunda cirugía Tommy John en septiembre del 2017, lo que lo obligó a perderse toda la temporada del 2018. Aun así, los Cerveceros lo seleccionaron en la sexta ronda del Draft del 2018. Tras debutar con Milwaukee en el 2020, Rasmussen fue una de las piezas principales del cambio que lo envió a Tampa Bay a cambio del campocorto dominicano Willy Adames.

También está Freddy Peralta, JMV de la SCLA, quien se consolidó como uno de los mejores abridores del béisbol con los Cerveceros entre el 2018 y el 2025. Peralta registró marca de 70-42, efectividad de 3.59 y 1,153 ponches en partes de ocho temporadas. Fue el abridor del Juego 1 de Milwaukee en la Serie del Comodín de la Liga Nacional del 2024 contra los Mets y en la Serie Divisional del 2025 contra los Cachorros. Fue cambiado a los Mets en la temporada baja pasada y luego enviado a los Rays durante la Fecha Límite de Cambios de este año.

Jake Bauers, JMV de la SCLN del 2026 y bateador revelación, también comenzó su carrera con los Rays como uno de sus principales prospectos, antes de pasar por varias organizaciones. Finalmente, se estableció con los Cerveceros durante las últimas tres temporadas y desempeñó un papel fundamental en la conquista del título de la Liga Nacional por parte de Milwaukee.

El intercambio de talento entre estos dos clubes también se extiende al personal directivo. Matt Arnold, actual gerente general y presidente de operaciones de béisbol de los Cerveceros, asumió su puesto actual después de pasar nueve temporadas en la oficina principal de los Rays.

Información de Brent Maguire y Shanthi Sepe-Chepuru (MLB.com)