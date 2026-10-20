La NFL mantiene el Steelers vs Saints pese a los intensos disturbios en Francia

La NFL refuerza la seguridad en París para el histórico partido entre Steelers y Saints tras los recientes disturbios.

Panamá/La liga de fútbol americano colabora con autoridades francesas y el Departamento de Estado de EE. UU. para garantizar la protección de los equipos y aficionados en el Stade de France, descartando cambios de sede tras la ola de protestas violentas.

Operativo especial en la capital francesa

La NFL confirmó que aplicará un reforzamiento de seguridad para el duelo de este domingo en París entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints. La decisión se tomó tras los severos disturbios civiles ocurridos el fin de semana en la capital gala y diversas regiones del país.

Los enfrentamientos entre alborotadores y la policía derivaron en la quema de vehículos, agresiones a edificios públicos y el incendio de un histórico ayuntamiento. Los balances oficiales registraron cerca de 2.400 personas detenidas y miles de locales comerciales dañados, en un ambiente marcado por protestas sociales ligadas al costo de vida.

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Confirmación de la sede y coordinación logística

Pese al escenario de tensión social, el organismo deportivo descartó trasladar la sede. El partido debut de la liga en Francia se celebrará en el Stade de France, situado en la localidad de Saint-Denis. Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de la liga, ratificó que el encuentro nunca estuvo en riesgo de suspensión, señalando además que se desarrollan con normalidad otros acontecimientos deportivos en la ciudad, como el choque de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona.

"No hay nada más prioritario para nosotros que la seguridad de los involucrados y los espectadores", sostuvo O'Reilly en la reunión anual de propietarios. Para coordinar los esquemas de protección hora por hora, la vicepresidenta sénior de seguridad, Cathy Lanier, se desplazó personalmente a suelo francés.

En el apartado deportivo, los New Orleans Saints viajaron a territorio parisino inmediatamente después de enfrentar a los New York Giants, mientras que los Pittsburgh Steelers programaron su traslado para fechas más cercanas al partido. La NFL reiteró que la fecha del viaje se mantiene bajo discreción de cada club.

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Expansión global de la liga

El juego en territorio francés se enmarca en el plan de internacionalización de la NFL, que este año cuenta con una cifra récord de nueve partidos en el extranjero. El acuerdo colectivo permite albergar hasta diez partidos internacionales, con la mira puesta en explorar mercados en Asia para las próximas campañas.