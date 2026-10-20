Los empleados encargados del cuidado y mantenimiento del coliseo deportivo aseguran que tienen más de ocho meses que no reciben su pago quincenal como les corresponde.

Panamá/Trabajadores del estadio Rod Carew cerraron, por segundo día consecutivo, los accesos del coliseo deportivo con la consigna "nadie entra, nadie sale", como medida de presión ante atrasos en el pago de sus salarios y la falta de una respuesta por parte de las autoridades.

Los manifestantes exigieron la presencia y el diálogo directo con representantes de Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes) para obtener soluciones concretas y el pago de lo adeudado.

El Rod Carew es administrado por un patronato, en conjunto con Pandeportes. Los dineros que ingresan a ese coliseo y los contratos que en él se emite son fiscalizados por la Contraloría General de la República.

"Tenemos entendido de que hay un acuerdo entre Pandeportes y el Patronato que está trancado en Contraloría. Entonces quisiéramos saber de parte del contralor, de parte de alguien, o sea, por qué no nos hacen llegar nuestras quincenas", expresó William Miranda, vocero de los trabajadores. "Ya van tres quincenas que se nos da menos de lo que nos corresponde y tenemos que buscar de otras maneras para llevar el sustento a la casa".

Miranda precisó que ya van más de ocho meses en esta situación. "Y si nos llega la quincena, nos llega por partes", agregó.

Los empleados esperan dialogar con las autoridades competentes para encontrar una solución que les permita volver a sus labores con la garantía de recibir su dinero quincenal completo.