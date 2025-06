Roberto Durán cumple 74 años de edad y el mundo del boxeo lo celebra

Panamá/Este lunes 16 de junio, el mundo del boxeo se rinde nuevamente ante la leyenda panameña Roberto “Mano de Piedra” Durán, quien celebra 74 años de vida.

Considerado como uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos, Durán ha recibido una ola de homenajes desde distintas latitudes, con mensajes de admiración y respeto por parte de medios especializados, promotoras y leyendas del deporte.

Desde muy temprano, la cuenta oficial de DAZN Boxing publicó una imagen con el mensaje: “𝐌𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐝𝐫𝐚 🪨. The great Roberto Durán turns 74 today. What’s your favourite memory of the Hall of Famer?”. Este emotivo tributo generó miles de interacciones de fanáticos que recordaron sus hazañas, especialmente las victorias sobre Ken Buchanan, Davey Moore, Sugar Ray Leonard e Irán Barkley.

La prestigiosa plataforma Top Rank en Español también se sumó al homenaje con una publicación en la que destacaron su legado como “el inigualable Roberto Durán”. Por su parte, ESPN KnockOut compartió una galería con momentos icónicos del "Ciclón del Istmo", acompañada de un mensaje: “Tetracampeón Mundial (ligero, wélter, superwélter y medio)”.

Otros medios internacionales como BoxingScene.com, Box Raw, VSports Team y Source of Boxing recordaron sus logros históricos. No faltaron las palabras de respeto desde figuras del boxeo actual y ex campeones, quienes reconocen en Durán una fuente de inspiración inagotable.

Roberto “Mano de Piedra” Durán: el eterno campeón que nació para pelear

A 74 años de su nacimiento, el mundo recuerda al ícono panameño que conquistó el boxeo con puños de leyenda

Desde Casa de Piedra, en El Chorrillo, Panamá, emergió un joven con determinación de hierro y puños demoledores. Ese niño, que años después sería conocido como "Mano de Piedra", nació el 16 de junio de 1951 y escribió su nombre con letras doradas en la historia del deporte mundial: Roberto Durán.

Conocido también como "El Cholo", Durán no solo fue un campeón dentro del ring, sino un símbolo de orgullo para Panamá y para toda Latinoamérica. Su debut como profesional se dio muy joven, el 23 de febrero de 1968, con apenas 16 años, cuando venció por puntos a Carlos Mendoza en una pelea realizada en Colón. Aquel adolescente que comenzaba su carrera no imaginaba que 33 años después se retiraría como uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos.

Una carrera legendaria

La carrera de Roberto Durán se extendió por más de tres décadas, en las que protagonizó 119 combates, logrando 103 victorias, 70 de ellas por nocaut, y sumando 821 asaltos de pura intensidad. Su última presentación fue el 14 de julio de 2001, cuando cayó por decisión ante Héctor “Macho” Camacho en Denver, a la edad de 50 años. Poco después, un accidente automovilístico en octubre de ese mismo año terminó por poner fin definitivo a su carrera sobre el ring.

Durán no solo se conformó con dominar una categoría. Fue campeón mundial en cuatro divisiones, un logro reservado para muy pocos en la historia del boxeo:

Peso Ligero : el 26 de junio de 1972 , en el Madison Square Garden , venció a Ken Buchanan y se consagró monarca indiscutido de los ligeros.

: el , en el , venció a y se consagró monarca indiscutido de los ligeros. Peso Wélter : el 20 de junio de 1980 , derrotó por decisión a Sugar Ray Leonard en un combate épico que lo catapultó aún más a la gloria.

: el , derrotó por decisión a en un combate épico que lo catapultó aún más a la gloria. Peso Superwélter : el 16 de junio de 1983 , derrotó por nocaut técnico a Davey Moore en una noche inolvidable en Nueva York.

: el , derrotó por nocaut técnico a en una noche inolvidable en Nueva York. Peso Mediano: el 14 de febrero de 1989, superó por puntos a Irán Barkley, en lo que muchos consideran una de las mejores actuaciones de su carrera.

Una leyenda entre leyendas

Durante su recorrido, enfrentó a los mejores de su generación: Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Marvin Hagler, Davey Moore, Iran Barkley y Héctor Camacho, entre otros. En su esquina, lo acompañaron grandes como Ray Arcel y Freddie Brown, quienes ayudaron a pulir su talento inigualable.

Pero más allá de los títulos, lo que inmortalizó a Durán fue su actitud. “Siempre orgulloso, siempre peleador de raza y estirpe”, como suelen decir sus seguidores. En palabras del propio Durán: “Viejo es el viento, y todavía sopla”, una frase que define su espíritu indomable.

Homenaje eterno en su tierra

El legado de Roberto Durán ha sido reconocido de múltiples maneras. En Panamá, el estadio "Nuevo Panamá" lleva su nombre, en honor al ídolo que inspiró a generaciones. Para los expertos, no hay duda: es el más grande boxeador latino y uno de los mejores pesos ligeros de la historia.

Hoy, al cumplir 74 años, Roberto "Mano de Piedra" Durán no solo celebra su vida, sino su eterna vigencia como leyenda del deporte mundial.

