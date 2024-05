Roberto Durán se impregnó de la cultura árabe

Arabia Saudita/La leyenda panameña del boxeo mundial, Roberto 'Manos de Piedra' Durán fue uno de los invitados especiales de la cartelera boxística realizada el 18 de mayo, en Riad, Arabia Saudita, y que fue estelarizada por el británico Tyson Fury y el ucraniano Oleksandr Usyk. Él aprovechó la ocasión para compartir con otras personalidades y conocer, de primera mano, algo de la cultura de ese reino del Medio Oriente.

Durán divulgó en sus redes sociales un video en el que sale vestido con la thwab y la kufiyya, que es la túnica blanca y el pañuelo que cubre la cabeza de los hombres árabes.

"Yo no tuve el privilegio de poder estudiar cuando era un pelao', pero a través de mis puños, y gracias a Dios, he podido conocer de otras culturas a lo largo de mi vida", expresó el exboxeador. "No sé pero como que me va bien eso de ser un Jeque?", agregó.

Por otra parte, Durán dio una pequeña lección de boxeo al reconocido púgil británico Anthony Joshua.

🗣The legendary Roberto Duran giving Anthony Joshua a masterclass out in Saudi Arabia🙏🙏🙏 pic.twitter.com/PwtWIYtR7P — EJ Boxing Live!! 🎤🎧🥂🍾 (@EJBOXINGLIVE) May 21, 2024

También habló de sus nocauts con el exboxeador Amir Khan.

🗣The legendary Roberto Duran giving Anthony Joshua a masterclass out in Saudi Arabia🙏🙏🙏 pic.twitter.com/PwtWIYtR7P — EJ Boxing Live!! 🎤🎧🥂🍾 (@EJBOXINGLIVE) May 21, 2024

Un viaje fructífero en vivencias tuvo el 'Cholo' en territorio árabe.