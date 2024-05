París 2024: Yulimar Rojas con el corazón roto por su ausencia en los Juegos Olímpicos

Caracas, Venezuela/La campeona olímpica del salto triple Yulimar Rojas anunció este viernes su baja en París-2024 a causa de una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo.

"Mi corazón está roto y siento tanta tristeza que quiero disculparme por no poder representarlos en París-2024", dijo Rojas en un comunicado divulgado en redes sociales y dirigido a su natal Venezuela, acompañado por una fotografía suya en cama en la clínica donde se operó.

La atleta de 28 años explicó que se lesionó mientras entrenaba: "A la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce en una lesión en el tendón de Aquiles".

"Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente; pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos", apuntó la caraqueña, considerada la reina del triple salto y entrenada por el mito cubano Iván Pedroso.

Dueña de la mejor marca mundial del año pasado, 15.35 metros, Rojas esperaba revalidar en París-2024 el oro ganado en Tokio-2020, cuando se sumó al boxeador Francisco 'Morochito' Rodríguez en México-1968, el taekwondista Arlindo Gouveia en Barcelona-1992 y al esgrimista Rubén Limardo en Londres-2012 en el exclusivo club de venezolanos que han ganado preseas doradas olímpicas. Había ganado plata en Rio-2016

Aspiraba también a convertirse en la primera mujer que rompe la barrera de los 16 metros en el salto triple.

Su récord mundial de 15.74, fijado en pista cubierta el 20 de marzo de 2022 en Belgrado, avalaba ese objetivo.

- "Lo más importante es tu salud" -

La atleta era una las grandes apuestas de Venezuela para ganar medalla en París-2024, junto a los pesistas Julio Mayora y Keydomar Vallenilla, quienes conquistaron platas en Tokio-2020.

"Le deseo mucho éxito a nuestra delegación", expresó Rojas. "Desde ya estoy muy orgullosa de ustedes".

"Para toda la familia del deporte (...), lo más importante es tu salud y pronta recuperación", se solidarizó en la red social X el Comité Olímpico Venezolano (COV).

Rubén Limardo, que integrará la delegación venezolana en la que será su quinta participación en Juegos Olímpicos, también tuvo palabras de apoyo para la caraqueña.

"Toda la delegación se irá contigo a París, Yuli; y cada paso que demos, lo haremos pensando que estarás con nosotros de cuerpo, alma y corazón", publicó el campeón olímpico de espada en Londres-2012. "Tú puedes, guerrera, levantarte y volver a volar".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó igualmente en X: "Todo mi amor, solidaridad, apoyo y pido las bendiciones de Dios para nuestra campeona olímpica, mundial, universal (...). Te queremos y sabemos de tu compromiso y disciplina, eres una guerrera de la vida, un ejemplo para la juventud", expresó el mandatario.

PanamSports lamentó "profundamente este desafortunado suceso" y envió "todo el apoyo y las energías positivas para su pronta recuperación", en medio de mensajes de respaldo de deportistas.

"Eres grande y a los grandes, retos grandes les ponen y esto solo te hará más fuerte", le escribió a Rojas en Instagram la bicicrosista colombiana Mariana Pajón, doble campeona olímpica. La atleta dominicana Marileidy Paulino, po su parte, publicó cinco emoticones de caras llorando.

La triplista tenía como objetivo adicional en París participar también en el salto largo y buscar un doblete de oro.

Rojas colecciona cuatro campeonatos mundiales al aire libre en el salto triple (2017, 2019, 2022 y 2023) y tres en pista cubierta (2016, 2018 y 2022), además de tres títulos de la Liga de Diamante (2021, 2022 y 2023).

- Cirugía -

La cirugía de Rojas se hizo el jueves en la prestigiosa Clínica CEMTRO, en Madrid.

"Ya me encuentro en recuperación tras mi operación", manifestó la deportista, agradeciendo a "un maravilloso equipo de profesionales liderado por el especialista en Traumatología y Cirugía Dr. Pedro Guillén y apoyado por el Dr. Tomás Fernández."

Guillén es considerado uno de los mayores expertos en medicina deportiva en el mundo, con una larga trayectoria en la que ha tratado a grandes figuras como el fallecido astro argentino Diego Armando Maradona.

