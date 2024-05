Thomas Christiansen: "Amistosos en España serán un escaparate para varios jugadores"

Panamá/Una vez divulgada la convocatoria de la Selección de Panamá para los partidos amistosos ante Cataluña y Galicia en España, el técnico Thomas Christiansen sostuvo que el listado se conformó pensando en factores como la actividad de algunos jugadores y el seguimiento a otros.

"Esta lista está conformado por legionarios, que terminaron sus ligas este fin de semana, jugadores de LPF que queremos ver y otros que irán al Torneo Maurice Revello", precisó el entrenador en una conferencia de prensa.

En la convocatoria resalta la vuelta al grupo de Alberto Guerrero, quien no fue convocado para el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf el pasado mes de marzo. Christiansen sustentó que no se le pudo considerar para ese momento debido a las dificultades que él tendría para salir de Ucrania, país donde juega y que está en conflicto con Rusia. Otra novedad en la convocatoria es la de Josiel Núñez, quien vuelve a la selección panameña tras su buen desempeño con el club español Recreativo de Huelva.

"Eduardo Guerrero lo tenemos en el radar", expresó. "A Josiel lo tuvimos en la burbuja, ha crecido con el Recreativo de Huelva y esta es la oportunidad para verlo cómo está", agregó.

Christiansen explicó que la gira a España será una gran oportunidad para los jugadores de la Liga Panameña de Fútbol que fueron llamados. Además de una ocasión a los legionarios para que se mantengan en ritmo de competencia.

"Es una oportunidad de mostrarse. Es un escaparate y que puedan fichar por equipos de fuera, no solo de España, sino de otro país", manifestó el hispano-danés sobre los convocados del plano local. "Hay jugadores que acabaron sus ligas y los llamamos para que no tengan ese parón largo de descanso y que puedan mantenerse", agregó sobre los que juegan en el extranjero.

El técnico adelantó que tras el juego ante Galicia, el 31 de mayo, el grupo volverá al país y se concentrará en Penonomé donde trabajará antes de su primer juego de las eliminatorias al Mundial 2026 del 6 de junio ante Guyana. Luego de ese encuentro, regresan al territorio penonomeño para prepararse para su próximo encuentro del clasificatorio ante Monserrat.

"¿Por qué volvemos a Penonomé? Porque allí tenemos grama natural", puntualizó. "Cuando trabajamos en Penonomé, antes del juego de Nations League ante Costa Rica, los jugadores se sintieron bien", recordó.

Christiansen aclaró que próximamente se dará a conocer una nueva convocatoria para los juegos eliminatorios.

Relacionado La Final de la UEFA Champions League se vive por TVMAX