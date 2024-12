Nacionales dominan a Atlánticos 3-1 en emocionante partido de Probeis

Panamá/Los Nacionales lograron una victoria significativa al derrotar a los Atlánticos por una pizarra de 3 carreras por 1 en el PROBEIS.

El lanzador ganador de este emocionante encuentro fue Rolando Gutiérrez, quien tuvo una destacada actuación al trabajar 6.1 episodios. Durante su tiempo en el montículo, permitió 2 hits, le anotaron una carrera limpia, boleó a uno y ponchó a 4 bateadores.

Por el contrario, el lanzador perdedor fue Bryan Cáceres, quien trabajó 4 episodios completos. Cáceres permitió 3 hits y le anotaron 2 carreras, todas limpias. Además, boleó a 5 bateadores, ponchó a 3 y permitió un cuadrangular.

Los mejores al bate por los Nacionales fueron Michael Martínez, quien tuvo una destacada actuación al irse de 4-2 con 2 empujadas, una carrera anotada y un cuadrangular. Isaías Velásquez también contribuyó significativamente, bateando de 4-1 con una carrera anotada. Por los Atlánticos, los mejores a la ofensiva fueron Bryan Fuentes, quien se fue de 4-2, y Carlos Sánchez, quien bateó de 3-1 con una carrera anotada.

Declaraciones de Michael Martínez

Michael Martínez de los Nacionales, quien conectó un cuadrangular de dos carreras, compartió sus impresiones sobre el juego:

"Claro que sí, tú sabes que me siento bien porque aporté en el juego de hoy con varias carreras impulsadas. Los dos equipos jugaron un juego reñido, con 4 hits cada uno. El juego pasó a ser 3 a 1 en el último inning, donde pudimos hacer otra carrera que nos dio mayor tranquilidad para jugar más relajados en el noveno inning".

"Bueno, yo estaba tratando de poner la bola en juego normalmente. Me hizo un buen picheo, fallé el primer lanzamiento, pero seguí buscando mi recta. Me tiró una bola un poquito alta, hice un buen swing y conecté bien la pelota. Tenemos muchos muchachos jóvenes, al principio no comenzamos muy bien, pero ya nos estamos acoplando. Los muchachos se están sintiendo mejor y yo creo que las cosas van a ir mejor a medida que los días pasen."

La victoria de los Nacionales sobre los Atlánticos resalta su capacidad para enfrentar desafíos y superar a sus oponentes en momentos clave. Este triunfo no solo refuerza su posición en el torneo, sino que también eleva la moral del equipo y fortalece su confianza para los próximos encuentros.