Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, estuvo presente en la inauguración del Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon, un evento que contó con la participación de destacadas figuras del deporte nacional, incluida la leyenda del boxeo, Roberto Durán.

El popular "Cholo" se dirigió a los presentes, contó todo tipo de anécdotas sobre sus inicios en el boxeo en el Chorrillo, muy entusiasmado narró las penurias que pasaba patra poder entrenar. "soy orgulloso de ser panameño, me han ofrecido en otros lugares para ir a entrenar a otros boxeadores y lo primero que yo les digo es que no tengo tiempo es verdad yo no tengo tiempo de entrenar a nadie, lo bueno que no soy un tipo ambicioso".

Durante la ceremonia, Mulino expresó su entusiasmo por el nuevo centro: "Esperamos que sea una atracción turística, que lo puedan ver, y que se puedan organizar entrenamientos para que los turistas vengan a ver a famosos entrenándose aquí. Queremos traer gente de otras partes para ver si se quieren entrenar aquí en Panamá. Felicito a Pandeportes y a todos los que tuvieron la iniciativa de crear este centro".

Mulino subrayó la importancia de la seguridad en el gimnasio: "Esto hay que mantenerlo dedicado al deporte 24/7, solo al deporte. No vamos a permitir fechorías aquí y menos tráfico de drogas". Sus palabras reflejaron un firme compromiso con mantener el lugar exclusivamente para el desarrollo deportivo.

En cuanto al estadio Mariano Bula, Mulino mencionó que en los próximos días se brindarán declaraciones sobre Colón: "El Mariano Bula ha sido un problema, pero estamos saliendo del empantanamiento legal que tenía el anterior contratista. Vamos a hacer los anuncios a principio de año".

El presidente Mulino destacó no solo el valor del nuevo gimnasio para el deporte nacional, sino también su potencial como punto de interés para turistas y atletas internacionales. Este centro promete ser un símbolo de la dedicación y el esfuerzo conjunto de las autoridades y la comunidad deportiva panameña, buscando elevar el nivel del deporte en el país y ofrecer nuevas oportunidades para los jóvenes talentos.