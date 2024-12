Mides anuncia pagos pendientes a beneficiarios excluidos de programas sociales

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, indicó que cerca de 11,000 beneficiarios fueron suspendidos de forma temporal del sistema, luego de ser catalogados como no elegibles.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, informó que a partir del lunes 16 de diciembre se iniciará el pago a los beneficiarios excluidos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada.

Estos pagos se realizarán a través de la Tarjeta de Clave Social, en especial en aquellas áreas de difícil acceso, y el proceso concluirá el viernes 20 de diciembre.

Carles destacó que este será el último desembolso correspondiente al cuarto pago del año, abarcando a todos los beneficiarios que califican para los programas. Agregó que, con esta medida, concluirían los pagos regulares del año, a su vez que este es un esfuerzo por llegar a quienes más lo necesitan.

La ministra indicó que cerca de 11,000 beneficiarios fueron suspendidos de forma temporal del sistema, luego de ser catalogados como no elegibles. De acuerdo con Carles, esto se debió a que estas personas no cumplían con los requisitos establecidos o no seguían las condiciones del programa.

Indicó que, a partir de enero, iniciarán un análisis más detallado de cada caso. Los beneficiarios que deseen reconsideración deberán presentar su solicitud para que la institución pueda revisar las auditorías y determinar si pueden ser reincorporados o permanecen excluidos.

Programas en revisión

Los programas afectados por las exclusiones son:

120 a los 65

Red de Oportunidades

Bono Nutricional

Ángel Guardián

Cada uno de estos programas opera bajo un marco legal que establece las reglas de elegibilidad y las condiciones para recibir los beneficios. La titular del Mides reconoció los retos que enfrentan los programas, sobre todo en comunidades de difícil acceso, donde las necesidades son mayores. Además, destacó que las visitas a estas comunidades han evidenciado la gran necesidad de apoyo social.