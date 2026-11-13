Resultado | Argentina cae como local ante Uruguay en su primer examen sin Messi

Los dirigidos por Diego Forlán se quedaron con la edición 198 del Clásico del Río de la Plata.

Buenos Aires, Argentina/En el primer partido de la Selección argentina tras el retiro de Lionel Messi, la Albiceleste cayó este viernes 2-1 en un amistoso ante Uruguay en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

Leonardo Balerdi (47', en contra) y Maximiliano Araújo (53') anotaron los goles para la victoria de la Celeste, mientras que Julián Álvarez (72') descontó para Argentina.

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El encuentro se jugó en una Bombonera que apenas albergó a unos 20.000 espectadores para ver a la subcampeona del mundo, una concurrencia cercana al 40 por ciento, en un contexto marcado por la ausencia de Messi y los altos precios de las localidades dispuestas por la AFA.

Los dirigidos por Diego Forlán se quedaron con la edición 198 del Clásico del Río de la Plata y sumaron un nuevo triunfo para Uruguay, que ahora registra 59 victorias y 46 empates frente a las 92 de Argentina.

El martes próximo, en otros amistosos de la fecha internacional FIFA, Argentina recibirá en su último partido del año a Costa Rica en Córdoba, mientras que Uruguay será local frente a la República Dominicana, en Maldonado.

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Alineaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli (cap) - Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina (Roman Vega 83) - Exequiel Palacios (Matìas Soulé 46), Alexis Mac Allister - Enzo Fernández - Nicolas Paz, Thiago Almada (Gianluca Prestianni 60), Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Christopher Fiermarin - Guillermo Varela, Ronald Federico Araújo da Silva, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez (Sebastían Cáceres 58) - Agustín Canobbio (Federico Valverde 58), Rodrigo Bentancur (cap) - Lucas Torreira (Federico Viñas 76), Maximiliano Araujo, Giorgian De Arrascaeta (Facundo Bernal 76) - Darwin Nunez.

DT: Diego Forlán.

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