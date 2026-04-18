Atlético Madrid vs Real Sociedad final de la Copa del Rey resultado

La Real Sociedad se corona campeona tras una final intensa ante el Atlético de Madrid , definida en penales con Pablo Marín como héroe.

Panamá/La final de la Copa del Rey ofreció un espectáculo vibrante y lleno de emociones, en el que la Real Sociedad se proclamó campeona tras superar al Atlético de Madrid en una dramática tanda de penales, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos y mantener la paridad durante los tiempos extras.

El portero de la Real Unai Marrero fue el gran héroe de su equipo al detener los penales de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, antes de que su compañero Pablo Marín marcara el penal decisivo para alzar el trofeo.

El compromiso, disputado con intensidad de principio a fin, tuvo a ambos equipos mostrando sus mejores argumentos ofensivos. El Atlético de Madrid golpeó en momentos clave, mientras que la Real Sociedad respondió con carácter y eficacia para mantenerse siempre en la pelea. El empate en el tiempo reglamentario reflejó la paridad de un duelo digno de una final.

Durante la prórroga, el desgaste físico fue evidente, pero ninguno de los dos conjuntos logró romper la igualdad, llevando la definición al punto más dramático: los tiros desde el punto penal.

En la tanda, la tensión se apoderó del escenario. Ambos equipos mostraron precisión en sus ejecuciones, pero finalmente fue la Real Sociedad la que logró imponerse, desatando la euforia de su afición. El momento decisivo llegó con el tanto de Pablo Marín, quien convirtió el penal definitivo para sellar el título y desatar la celebración de la hinchada donostiarra.

Con este triunfo, la Real Sociedad levanta un nuevo trofeo de la Copa del Rey, consolidando un proyecto competitivo y reafirmando su protagonismo en el fútbol español, mientras que el Atlético de Madrid deberá conformarse con un subcampeonato tras haber luchado hasta el último instante en una final memorable.

Estadísticas del partido

La final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid no solo dejó emociones hasta el último instante, sino también un contraste interesante en las estadísticas del partido, que reflejan la intensidad y el equilibrio del compromiso.

En cuanto a la generación ofensiva, la Real Sociedad registró un expected goals (xG) de 1.95, superando al 1.62 del Atlético de Madrid, lo que evidencia una ligera ventaja en la calidad de las ocasiones creadas. Además, el conjunto donostiarra dominó la posesión del balón con un 63%, frente al 37% de los colchoneros, mostrando mayor control del ritmo de juego.

El volumen ofensivo también favoreció a la Real Sociedad, que acumuló 19 tiros totales, mientras que el Atlético de Madrid sumó 15 remates. Sin embargo, la efectividad fue superior en el cuadro rojiblanco, con 6 tiros a puerta frente a 4 de su rival. En ocasiones claras, los vascos generaron 3 grandes oportunidades, por 2 del Atlético.

En el apartado de circulación, la Real Sociedad fue ampliamente superior con un 86% de precisión en pases (607/708), contrastando con el 76% (315/416) del Atlético de Madrid. También destacó en los pases en el último tercio, con un 83% de efectividad, muy por encima del 57% del rival, reflejando su capacidad para progresar en campo contrario.

A nivel defensivo, el Atlético de Madrid mostró mayor actividad en despejes con 45, frente a 18 de la Real Sociedad, mientras que los donostiarras lideraron en duelos ganados (79 vs 70) e intercepciones (10 vs 7). Ambos equipos cometieron 17 faltas, en un duelo muy disputado físicamente.

En la portería, el guardameta de la Real Sociedad realizó 4 atajadas, superando las 2 del arquero del Atlético. Además, enfrentó un xG on target (xGOT) de 1.94, lo que resalta la exigencia que tuvo durante el encuentro.

En resumen, las estadísticas clave muestran a una Real Sociedad más dominante en posesión, generación y circulación, mientras que el Atlético de Madrid fue más directo y efectivo en sus llegadas. Un equilibrio que terminó resolviéndose desde el punto penal, donde los donostiarras se quedaron con la gloria.