Barcelona vs Celta de Vigo resultado | Los catalanes siguen firmes hacia LaLiga pero pierde a Lamine Yamal

Barcelona, España/El Barcelona ganó 1-0 al Celta, este miércoles en la 33ª jornada liguera, para seguir corriendo hacia el título nacional, pero pagó el alto precio de una lesión de Lamine Yamal.

El delantero azulgrana se lesionó al tirar el penal que supuso el gol de la victoria local (40').

Con su victoria el Barcelona mantiene su ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en lo alto de la tabla, a falta de seis jornadas y 18 puntos por disputarse.

Pero la peor noticia para los azulgrana fue la lesión de Lamine Yamal, quien, según informaciones de prensa, podría sufrir una rotura en los isquiotibiales.

"Tenemos que esperar a mañana, a ver qué es. Creo que hay algo porque él se notó algo y creo que después del gol, no habría dejado el campo sin motivo", dijo el entrenador del Barça, Hansi Flick, tras el partido.

"Espero que no sea muy grave, pero tenemos que esperar", añadió Flick, que también perdió a Joao Cancelo por lesión.

En función de la gravedad que arrojen las pruebas médicas previstas, el "10" del Barça podría perderse el fin de temporada o empezar a mirar con gran preocupación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El Barça logró imponerse a un valiente Celta, que acumuló su segunda derrota consecutiva en Liga, tras ser eliminado de la Europa League por el Friburgo el jueves pasado.

Lamine, KO -

En un partido que empezó eléctrico con los dos equipos yendo a presionar arriba, Lamine avisó a la media hora con un disparo ajustado al palo (29).

Apenas diez minutos después, el joven delantero azulgrana fue derribado en el área provocando un penal que transformó él mismo (40).

Lamine Yamal ni siquiera celebró el gol sino que se fue al suelo con gesto de preocupación, al tiempo que se tenía que detener durante unos minutos el partido por una urgencia médica en las gradas.

Tras la pausa, el Barça siguió apretando a un Celta que no renunciaba a buscar la portería de Joan García, pero el marcador ya no se movería.

Atlético de Madrid cae ante Elche

Antes, el Atlético de Madrid cayó 3-2 contra el Elche tras jugar con diez hombres durante una hora por la expulsión del argentino Thiago Almada.

A una semana de enfrentarse al Arsenal en la ida de semifinales de la Champions, Simeone presentó en Elche un equipo plagado de rotaciones.

Los rojiblancos buscaron sus opciones al contraataque, pero tras la expulsión acabaron encerrándose atrás.

El partido "estaba yendo por el lugar que creíamos que podíamos competir, pero apareció la expulsión", lamentó Simeone, tras el encuentro.

Nico González abrió el marcador con una larga carrera que remató con un tiro en el área (10), pero Affengruber respondió rematando un balón bombeado al área ante la salida de Oblak (18').

Doblete de Silva -

El austriaco fue después agarrado en el área por Almada, en una acción castigada con penal y la expulsión del argentino.

El portugués Andre Silva transformó la pena máxima (33), pero apenas dos minutos después, volvió a aparecer Nico González.

El argentino del Atlético salvó un balón en la línea de fondo, superó por arriba al portero Matías Dituro y cabeceó a la portería (33').

Effengruber sacó el balón por lo que el VAR tuvo que entrar para certificar tanto que el balón no había salido por la línea de fondo como que había traspasado la línea de gol.

En la segunda parte, el Atlético sólo pudo defenderse de un Elche desatado que logró su premio a falta de un cuarto de hora para el descanso con el segundo tanto de Andre Silva (75').

El Atlético volvió a caer tras perder en los penales la Copa del Rey el sábado ante la Real Sociedad.

El equipo vasco también pareció acusar la final copera y cayó este miércoles 1-0 en casa contra el Getafe con un gol en propia puerta de Jon Gorrotxategi (29).