Barcelona vs Levante | Estadísticas del primer tiempo de este partido de LaLiga

Partido correspondiente a la jornada 25 de la liga española y su torneo 2025-2026.

Panamá/El FC Barcelona se marcha al descanso con ventaja de 2-0 sobre el Levante, tras un primer tiempo de amplio dominio en el estadio olímpico.

Los dirigidos por el cuadro blaugrana impusieron condiciones desde el pitazo inicial, reflejando su superioridad tanto en el marcador como en las estadísticas.

El primer golpe llegó temprano. Al minuto 4, Marc Bernal abrió la cuenta con una definición precisa tras asistencia de Eric García, desatando la euforia en la grada. Más adelante, al 32’, Frenkie de Jong amplió la ventaja luego de una gran habilitación de João Cancelo, consolidando el control azulgrana antes del entretiempo.

Dominio total en las estadísticas

Los números del primer tiempo respaldan la ventaja del Barcelona vs Levante. El conjunto culé registró un 1.71 en goles esperados (xG) frente a 0.48 del rival, además de un abrumador 78% de posesión de balón, monopolizando el ritmo del encuentro.

En el apartado ofensivo, el Barça contabilizó 9 remates totales, 3 de ellos a puerta, generando 6 ocasiones claras de gol y 4 tiros de esquina. Además, logró 24 toques dentro del área contraria, mostrando profundidad y agresividad en el último tercio. Incluso estrelló un balón en el poste, reflejo de su insistencia.

En precisión, los blaugranas firmaron un impresionante 96% de efectividad en pases (414/433), con un 92% de acierto en el último tercio y 88% en balones largos. El expected assists (xA) también favoreció al local con 1.34 frente a 0.39 del Levante.

Levante resiste como puede

Por su parte, el Levante apenas logró 3 disparos, 2 de ellos entre los tres palos, con solo un 22% de posesión. Aunque ganó 15 duelos individuales y realizó 15 despejes defensivos, sufrió la presión constante del conjunto catalán.

En defensa, el equipo visitante cometió un error que derivó en ocasión de gol y su guardameta acumuló 2 atajadas, aunque el dato de -0.99 en goles evitados evidencia que pudo hacer más en las anotaciones recibidas.

Con este panorama, el Barcelona demuestra contundencia, control y superioridad táctica en estos primeros 45 minutos. Si mantiene la intensidad y la precisión mostrada, todo apunta a que los blaugranas tienen encaminado el triunfo ante un Levante que necesitará una reacción inmediata en el complemento.

Con infromación de Flashscore