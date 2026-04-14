Champions League: Neuer advierte que el Real Madrid es más peligroso por su situación límite en la vuelta de cuartos

El Real Madrid está obligado a levantar el 2-1 en contra cosechado en la ida en Madrid para tratar de salvar la temporada .

Múnich, Alemania/El portero del Bayern de Munich Manuel Neuer admitió este martes que la difícil situación del Real Madrid lo puede hacer más peligroso para la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

"Cuando estás contra las cuerdas, a veces puedes ser más peligroso", dijo Neuer en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles en el Allianz Arena.

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Eliminado en la Copa del Rey y con la Liga muy complicada, el Real Madrid está obligado a levantar el 2-1 en contra cosechado en la ida en Madrid para tratar de salvar la temporada.

"Prefiero centrarme en nosotros, en la buena racha que llevamos, estamos presentes en todas las competiciones y tenemos todo en nuestras manos", afirmó Neuer.

El capitán del equipo alemán admitió que salen con la ventaja del resultado y el hecho de jugar en casa, pero pidió rebajar la euforia.

"En el pasado ya se ha visto cómo puede golpear también el Real Madrid", recordó, en alusión a las remontadas en Champions del rival español.

"Pero aún así, por supuesto que tenemos fe y confianza en nosotros", añadió.

El portero alemán también advirtió que no se trata de fijarse sólo en las individualidades del Real Madrid como Mbappé y Vinicius.

"No se trata de nombres. Juegas contra todo un equipo, contra el Real Madrid", dijo Neuer, para el que será decisivo jugar en bloque el miércoles para conseguir el pase a semifinales de la Champions.

El portero del Bayern lamentó, no obstante, que no esté presente en el partido el lesionado arquero del Real Madrid Thibaut Courtois.

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