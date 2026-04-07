Real Madrid vs Bayern Múnich resultado | Los alemanes dieron el primer estacazo en territorio blanco

Se juegan los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Panamá/El UEFA Champions League vivió una noche llena de emociones en el partido de cuartos de final de ida, donde el Real Madrid cayó 1-2 ante el Bayern Munich en el Santiago Bernabéu, dejando la eliminatoria completamente abierta de cara al duelo de vuelta.

El compromiso fue intenso de principio a fin, con dos equipos que mostraron su jerarquía en el máximo escenario europeo. Sin embargo, fue el conjunto bávaro quien golpeó primero y logró sostener la ventaja en territorio madridista.

Golpes en momentos clave

El Bayern Munich abrió el marcador al minuto 41 gracias a una gran definición de Luis Díaz, quien aprovechó un descuido defensivo para poner el 0-1 antes del descanso.

Apenas iniciada la segunda mitad, el equipo alemán volvió a golpear. Al minuto 46, Harry Kane amplió la ventaja con el 0-2, silenciando momentáneamente al Santiago Bernabéu y complicando el panorama para los locales.

Reacción merengue

El Real Madrid no bajó los brazos y logró meterse nuevamente en el partido. Al minuto 74 apareció su máxima figura, Kylian Mbappé, quien descontó con el 1-2 tras una jugada de gran calidad, devolviendo la esperanza a los blancos.

En los minutos finales, el conjunto merengue buscó el empate con insistencia, pero la defensa del Bayern y su portero lograron resistir la presión para llevarse un resultado valioso como visitante.

Serie abierta para la vuelta

Con este resultado, el Bayern Munich toma una ligera ventaja en estos cuartos de final de la UEFA Champions League, pero todo queda por definirse en el partido de vuelta en Alemania.

El Real Madrid, obligado a remontar, deberá apelar a su historia y jerarquía en Europa, mientras que el Bayern buscará hacer valer su localía para sellar la clasificación a semifinales.

La eliminatoria promete más emociones, con dos gigantes del fútbol europeo aún con mucho por disputar en esta apasionante serie.