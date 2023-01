Cristiano Ronaldo: Aficionados en Arabia Saudita corean nombre de Messi en partido donde jugó CR7

Al Nassr perdió 3-1 en las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Ittihad donde el portugués Cristiano Ronaldo jugó los 90 minutos en este partido.

Los dirigidos por Rudi García no pudieron hacer nada y lucieron muy inferior a su rival, donde Cristiano Ronaldo no tuvo grandes opciones de gol, para CR7 fue su segundo partido oficial con el Al Nassr y aún no anota.

Ronaldo is warming up 🤩 pic.twitter.com/5TXfvRIVsJ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) 26 de enero de 2023

Los goles de Al Ittihad fueron de Roarinho al minuto 15' Abderrazak Hamdallah al minuto 43 y Muhannad Shanqeeti al minuto 90+3'. El único tanto de Al Nassr fue de Talisca al minuto 67.

El portugués Cristiano Ronaldo debutó el domingo con victoria en su primer partido oficial como jugador del Al-Nassr, con victoria 1-0 contra el Al-Ittifaq en el campeonato saudita, en el Mrsool Park de Riad durante la 14ª jornada.

AFICONADOS GRITAN MESSI MIENTRAS CR7 SE DIRIGÍA AL CAMERINO.