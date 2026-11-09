Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal no estarán contra República Checa, pero sí frente a Inglaterra

España, ya clasificada a la fase final, se juega el primer puesto del grupo ante Inglaterra el domingo.

Madrid, España/Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal se perderán el partido de la Liga de Naciones contra la República Checa del próximo jueves, aunque sí estarán el domingo para el último duelo contra Inglaterra, anunció la federación española en un comunicado.

Ambos jugadores tienen molestias físicas tras los encuentros con sus clubes del fin de semana y retrasarán su incorporación a la concentración de la Roja para acabar de recuperarse.

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Con un pleno de 12 puntos tras las cuatro primeras jornadas, el equipo dirigido por Luis de la Fuente, está ya clasificado para la fase final de este torneo y presumiblemente se jugará contra Inglaterra, el domingo en el Estadio Metropolitano de Madrid, el clasificarse como campeona de grupo.

Lamine Yamal sintió “molestias en su rodilla derecha tras el partido de anoche (domingo, victoria 2-1 contra el Atlético) y después de haber sido sometido a pruebas se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación”, anunció la RFEF.

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Oyarzabal, por su parte, “está en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián”.

“Ambos jugadores se incorporarán en los próximos días a la concentración para estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el Estadio Metropolitano”, precisó la RFEF.

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