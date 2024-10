Paul Pogba ve la luz al final del túnel ¿Qué ocurrió?

Ginebra, Suiza/El campeón del mundo francés en 2018, Paul Pogba, vislumbra el fin de una "pesadilla", luego de que su suspensión de cuatro años por dopaje en 2023 fue reducida a 18 meses, según un vocero del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Con contrato con la Juventus de Turín hasta 2026, el internacional francés (91 partidos, 11 goles) y exjugador del Manchester United, que cumplirá 32 años el próximo 15 de marzo, está autorizado a volver a la competición a partir del 11 de marzo.

"Le confirmo la decisión: 18 meses de suspensión a partir del 11 de septiembre de 2023. La decisión se emitió sin los motivos, que seguirán más adelante", declaró a la AFP esa fuente del TAS.

"Por fin se acabó la pesadilla. Puedo esperar con ilusión el día en que pueda volver a perseguir mis sueños", declaró el jugador en un comunicado divulgado por la agencia británica Press Association.

Pogba dio positivo por testosterona en agosto de 2023 con ocasión de un partido entre Juventus y Udinese y fue suspendido provisionalmente en septiembre del mismo año. El centrocampista recibió la suspensión por cuatro años el pasado mes de febrero por el tribunal nacional antidopaje.

Pero el jugador aseguró en el comunicado que "nunca he infringido conscientemente las normas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) al tomar un suplemento nutricional que me recetó un médico y que no afecta ni mejora el rendimiento de los deportistas masculinos".

Para explicar ese control antidopaje positivo, su entorno había avanzado la tesis de una contaminación accidental a través de un complemento alimenticio prescrito por un médico consultado en Estados Unidos.

La testosterona, hormona de la fertilidad y la sexualidad masculina, favorece el desarrollo muscular.

"Este ha sido un período muy angustioso en mi vida porque todo por lo que tanto he trabajado ha quedado en suspenso", agregó Pogba en el comunicado.

Uno de los grandes artífices del título mundial conquistado por Francia en Rusia 2018, Pogba fue una de las grandes estrellas del fútbol mundial de la década de 2010, antes de ver su estrella apagarse después de una sucesión de infortunios dentro y fuera de los terrenos de juego.

En la temporada 2022-23, Pogba sólo disputó diez partidos con la Juve, debido a una lesión en el menisco de la rodilla derecha, y tuvo que someterse a una operación que le privó de acudir al Mundial de Catar, donde Francia perdió en la final ante Argentina en diciembre de 2022.

El jugador también fue víctima de un caso de extorsión por banda organizada en el que se vio implicado su propio hermano Mathias Pogba.

Con la reducción de su sanción, Paul Pogba podrá volver a la competición el próximo marzo, lo que representa una nueva oportunidad para que uno de los jugadores más talentosos de su generación retome su carrera. Juventus, su club, espera contar con su talento y experiencia en la segunda mitad de la temporada 2024, cuando la suspensión haya finalizado.