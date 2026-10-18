Real Madrid vs Sevilla | Previa, alineaciones probables y pronóstico de la Inteligencia Artificial

Panamá/Real Madrid recibe al Sevilla FC con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse cerca del FC Barcelona en la lucha por el liderato de LaLiga.

El conjunto blanco buscará aprovechar su fortaleza en el Santiago Bernabéu y su amplio dominio en los enfrentamientos directos ante los andaluces, que llegan con la intención de prolongar su buen rendimiento como visitantes.

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Real Madrid busca mantener la presión sobre el Barcelona

El equipo dirigido por José Mourinho afronta este compromiso después de protagonizar una remontada en la UEFA Champions League, donde venció 4-3 a domicilio a la Roma tras estar dos goles abajo en el marcador.

Pese a las críticas del entrenador por el rendimiento reciente del equipo, el Real Madrid ha conseguido cinco victorias en sus últimos seis partidos en todas las competiciones, una racha que refleja su capacidad para reaccionar en momentos complicados.

En LaLiga, los merengues acumulan siete triunfos consecutivos como locales, una estadística que fortalece sus aspiraciones de sumar otra victoria ante su afición. Además, en cuatro de esos últimos cinco compromisos ligueros en el Bernabéu, el equipo marcó exactamente cuatro goles.

Con el próximo Clásico ante el Barcelona en el horizonte, el Real Madrid necesita mantener el ritmo para no ampliar la distancia de seis puntos que lo separa de su principal rival por el título.

Sevilla quiere prolongar su buen inicio de temporada

El Sevilla FC llega a esta jornada después de empatar 3-3 frente al Levante, en un encuentro en el que dejó escapar dos ventajas y recibió el gol del empate definitivo en el minuto 100.

A pesar de ese resultado, el conjunto andaluz registra uno de sus mejores comienzos de temporada en LaLiga durante los últimos cinco años, con un balance de cuatro victorias, un empate y tres derrotas en sus primeros ocho partidos.

Uno de los aspectos positivos del Sevilla es su rendimiento fuera de casa. El equipo permanece invicto como visitante esta temporada, con dos victorias y dos empates, su mejor inicio en esa condición desde la campaña 2011-2012.

Además, ha evitado la derrota en cuatro de sus últimas seis visitas ligueras a equipos de la Comunidad de Madrid, una estadística que alimenta sus opciones de competir ante un Real Madrid que suele hacerse fuerte en su estadio.

Historial: dominio del Real Madrid ante el Sevilla

Los antecedentes favorecen ampliamente al conjunto blanco. El Real Madrid acumula 15 partidos consecutivos sin perder ante el Sevilla en LaLiga, con un balance de 13 victorias y dos empates.

La superioridad también se refleja en el Santiago Bernabéu, donde el Sevilla no gana un partido liguero desde diciembre de 2008. Desde entonces, los madridistas han registrado 16 victorias y un empate en casa frente al equipo andaluz.

Estas cifras convierten al Real Madrid en favorito por su historial reciente, aunque el buen desempeño visitante del Sevilla representa un factor que podría influir en el desarrollo del encuentro.

Estadísticas y datos a seguir

Real Madrid: siete victorias consecutivas como local en LaLiga.

siete victorias consecutivas como local en LaLiga. Goles en casa: cuatro de los últimos cinco triunfos ligueros del Madrid en el Bernabéu incluyeron exactamente cuatro tantos del equipo.

cuatro de los últimos cinco triunfos ligueros del Madrid en el Bernabéu incluyeron exactamente cuatro tantos del equipo. Córneres: siete de los últimos ocho partidos ligueros del Madrid en casa terminaron con más de 9.5 saques de esquina.

siete de los últimos ocho partidos ligueros del Madrid en casa terminaron con más de 9.5 saques de esquina. Victorias amplias: cinco de los últimos siete triunfos competitivos del Madrid como local fueron por una diferencia de dos o más goles.

cinco de los últimos siete triunfos competitivos del Madrid como local fueron por una diferencia de dos o más goles. Goles del Sevilla: 17 de los 25 tantos anotados en sus partidos de esta temporada llegaron en el segundo tiempo.

17 de los 25 tantos anotados en sus partidos de esta temporada llegaron en el segundo tiempo. Inicio de los partidos: el Sevilla es el único equipo que ha marcado primero en todos sus encuentros como visitante durante esta temporada.

Jugadores a seguir

Por el Real Madrid, Endrick aparece como uno de los nombres a observar después de participar en la remontada frente a la Roma. El delantero anotó el gol del empate y seis de sus últimos siete tantos con clubes o selecciones llegaron durante la segunda mitad.

En el Sevilla, Robbie Ure sobresale por su capacidad para generar ocasiones. El atacante intentó cinco remates frente al Levante, la mayor cantidad compartida por un jugador sevillista en un partido liguero como visitante desde el inicio de la temporada pasada. Además, cuatro de sus últimos cinco goles con su club llegaron fuera de casa.

Bajas para el partido

El Real Madrid no podrá contar con Vinícius Júnior, quien recibió una suspensión de cuatro partidos tras su expulsión de la jornada anterior.

Por su parte, el Sevilla tendrá la ausencia de Isaac Romero, también sancionado, mientras que Miguel Sierra continúa fuera por una lesión de larga duración en el hombro.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Sevilla

Real Madrid

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Sevilla FC

Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Pablo Ramón, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Youssuf Fofana, Giorgi Kochorashvili; Félix Correia, Robbie Ure y Chidera Ejuke.

Marcador probable: Real Madrid 3-1 Sevilla

El pronóstico favorece una victoria del Real Madrid por 3-1, considerando su rendimiento como local, el potencial de su ataque y sus antecedentes frente al Sevilla. Los visitantes cuentan con argumentos para generar ocasiones, pero los blancos tendrían mayores posibilidades de controlar el encuentro y aprovechar sus oportunidades.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial: victoria del Real Madrid.