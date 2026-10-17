Betis vs Barcelona resultado | El club catalán baila al club verdiblanco al ritmo de un sensacional Lamine Yamal

Es la primera vez en la historia que los azulgranas ganan sus nueve primeros partidos de Liga .

Sevilla, España/A tres días de la visita al Paris Saint-Germain y a una semana del Clásico frente al Real Madrid, el Barcelona sufrió pero terminó doblegando al Betis (5-2) este sábado en Sevilla con un golazo inicial del imparable Lamine Yamal.

Los azulgranas firmaron su novena victoria en igual número de jornadas de la liga española, once triunfos en total para un equipo que solo ha sabido vencer en este primer tramo de la temporada.

En los albores de una semana decisiva, el vigente bicampeón de España salió vencedor de una bonita batalla en el estadio de La Cartuja gracias a una nueva joya de Lamine Yamal (10').

El prodigio español, además, fue el autor de la asistencia decisiva en la segunda parte para el brasileño Gabriel Jesus (52'). Rodri (41'), con dos cabezazos, Eric García (63') y Dani Olmo (81') sellaron la cuenta para el líder.

El Betis (3º, 19 puntos) igualó el marcador en dos ocasiones por medio del argentino Valentín Gómez (27', 1-1) y el exazulgrana Abde Ezzalzouli (53', 3-2), antes de terminar el encuentro con diez debido a que el uruguayo Facundo Bernal fue expulsado por un cabezazo tras una discusión con Yamal (54').

El argentino Giovani Lo Celso creyó haber empatado al final de la primera parte con una bonita media volea, pero su gol fue anulado por una mano del colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández en el origen de la acción (43').

El Barça (1º, 27 puntos) llegará el martes al Parque de los Príncipes como el único equipo de Europa que ha ganado sus once primeros partidos en todas las competiciones.

Además, cuenta provisionalmente con nueve unidades de ventaja sobre el Real Madrid (4º, 18 puntos), que recibe el domingo al Sevilla FC (5º, 14 puntos).

Es la primera vez en la historia que los azulgranas ganan sus nueve primeros partidos de Liga.

"Últimamente hemos encajado goles evitables y creo que podemos mejorar en ese aspecto. Pero hemos hecho un gran partido, demostrando el enorme potencial de este equipo", señaló Rodri, autor de su primer gol con la camiseta azulgrana.

Álex Baena salva al Atlético -

Antes, un golazo de Álex Baena cuando solo quedaba un minuto para cumplirse el tiempo reglamentario dio el triunfo al Atlético de Madrid en su visita al Espanyol (1-0).

Con este triunfo, el equipo que entrena el argentino Diego Simeone se coloca en segunda posición de la tabla, a cinco puntos del Barcelona.

Ante lo apretado del calendario, el Cholo decidió dar descanso a varios de sus habituales titulares, entre ellos los campeones del mundo españoles Baena, Álex Grimaldo y Marcos Llorente, además del delantero argentino Julián Álvarez.

Todos entraron en juego en la segunda parte y la apuesta le salió bien a Simeone, cuyo equipo logró el único gol del duelo en una de las últimas jugadas del partido, cuando Baena culminó una contra con un derechazo pegado al palo del arco rival.

"Es un jugador que puede crear mucho peligro, que está en muy buena forma", destacó Simeone sobre un Baena que suma ya cinco goles en lo que va de temporada.

Baena, fichado del Villarreal, no dio el rendimiento esperado la pasada temporada, pero su actuación en el Mundial, donde fue titular en el equipo de Luis de la Fuente que ganó el título, le ha dado mucha confianza y un nuevo estatus.

"Ve el fútbol de manera diferente a los otros y ahora tiene más confianza y es más fuerte", dijo el Cholo.

Ambos equipos estrellaron un balón en la madera en la primera parte, pero en el global del partido los rojiblancos acumularon más méritos para llevarse los puntos, aunque el Espanyol estuvo cerca del empate en el descuento.

El portero esloveno del Atleti, Jan Oblak, le sacó un remate a Pol Lozano.