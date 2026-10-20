Stuttgart vs Atlético Madrid Champions League resultado | Julián Álvarez acaba con su sequía goleadora

Julián Álvarez rompe su sequía de casi seis meses y rescata un punto para el Atlético en Stuttgart.

Stuttgart, Alemania/El Atlético de Madrid empató 1-1 en el campo del Stuttgart este miércoles en la tercera jornada de la Liga de Campeones, rescatado por Julián Álvarez, que volvió a ver puerta tras casi seis meses de sequía con los rojiblancos.

El primer tanto de la temporada para la Araña (47') anuló el gol de Jamie Leweling (36') y salvó un punto en un sufrido partido que el Atlético acabó con diez por la expulsión de Morten Hjulmand (64').

Julián Álvarez acabó con una maldición de cara al gol con la camiseta rojiblanca, que duraba desde el 29 de abril, cuando marcó en semifinales de Champions contra el Arsenal.

La aparición del argentino fue providencial en un partido que los rojiblancos lograron equilibrar tras el descanso después de verse barridos de la cancha durante toda la primera parte.

El Atlético se vio sometido por la intensa presión de los locales sin poder salir de su campo.

"En la primera parte nos hicieron una presión muy buena, nosotros no hemos podido salir", reconoció el portero del Atlético Jan Oblak a Movistar+ tras el partido.

No se había cumplido el primer minuto de juego cuando Bilal El Khannous robó y soltó un disparo al que respondió Oblak (1').

El arquero rojiblanco fue el auténtico héroe de su equipo en la primera parte multiplicando las paradas salvadoras ante la avalancha del Stuttgart.

El esloveno volvió a aparecer para detener un disparo desde la frontal de Angelo Stiller (10').

La presión local acabó por tener su premio pasada la media hora en una nueva pérdida del Atlético.

El balón le llegó a Leweling en la frontal, se lo cambió de pie y soltó un tiro ajustado al palo derecho de Oblak (36').

El gol espoleó al Atlético que en los últimos diez minutos logró llegar más hasta rozar el tanto con un disparo de David Hancko (43').

"A partir de cuando nos meten el gol, jugamos mejor", dijo Oblak.

Aparece Julián -

El Atlético salió mejor en la segunda parte, donde sólo necesitó dos minutos para poner el empate.

Ademola Lookman, que acababa de salir al campo por Jonathan David, metió un balón al corazón del área donde Julián Álvarez mandó el balón a la red de primeras (47').

El argentino culminó con un tanto liberador su crecimiento de los últimos partidos, superado el complicado episodio de su fallido traspaso al Barcelona.

"Llevaba muchos partidos haciendo ocasiones. Esperemos que sea el primero de muchos", dijo Alejandro Grimaldo a Movistar+.

La Araña volvió a resurgir en el torneo que mejor le va y donde había marcado su último gol en abril de rojiblanco.

El Atlético pasó de dominado a dominador con Álex Baena bajando más al centro para ayudar a subir el balón.

La ascensión rojiblanca se vio cortada en seco por la expulsión de Hjulmand tras una dura entrada con la plancha sobre Stiller (64').

Con uno menos en el campo, Simeone decidió meter más músculo en el centro del campo y en defensa para aguantar bien replegado el acoso final del Stuttgart.

El Atlético renunció a atacar buscando sólo sorprender en algún contraataque y en balones a Alexander Sorloth, que se quedó como único delantero.

Los últimos minutos fueron un ejercicio de resistencia para los rojiblancos que lograron salvar un valioso punto en el Arena Stuttgart.

"Siempre mejor un punto que ninguno", resumió Oblak tras el partido.