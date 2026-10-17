LPF | CAI vence a Veraguas United en un partido marcado por dos expulsiones

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Panamá/El Club Atlético Independiente (CAI) derrotó por 3-1 a Veraguas United en un encuentro accidentado, en el que los vikingos sufrieron dos expulsiones que condicionaron su desempeño. Con este resultado, los chorreranos escalaron al tercer puesto de la Conferencia Oeste, mientras que los veragüenses se mantienen segundos.

CAI golpeó temprano y tomó el control

El CAI salió decidido a imponer condiciones y encontró recompensa rápidamente. Martín Ruiz abrió el marcador al minuto 6, mientras que Jordan Girón amplió la ventaja al 16, colocando el 2-0 en los primeros compases del encuentro.

La situación se complicó para Veraguas United al minuto 37, cuando Samid Wynter fue expulsado, dejando a su equipo con diez jugadores.

Dos minutos después, al 39, Jafet Obando convirtió un penal para aumentar la ventaja de los vikingos a 3-0 antes del descanso.

Carlos Hernández descontó, pero Veraguas terminó con nueve

En la segunda mitad, Veraguas United intentó reaccionar y encontró el descuento al minuto 80, cuando Carlos Hernández, goleador del torneo, anotó el 3-1.

Sin embargo, el panorama volvió a complicarse para el conjunto veragüense en el tiempo añadido. Al minuto 90+6, Cedeño recibió tarjeta roja, por lo que Veraguas United terminó el encuentro con nueve futbolistas.

El marcador no sufrió más modificaciones y el CAI aseguró una victoria importante en la lucha por escalar posiciones en la conferencia.

Así queda la Conferencia Oeste

Con los tres puntos, el CAI llegó a 14 unidades y ascendió al tercer puesto de la Conferencia Oeste del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

Por su parte, Veraguas United permanece segundo con 18 puntos, pese a la derrota sufrida ante los vikingos.