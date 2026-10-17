LPF | Plaza Amador vence al Árabe Unido y se afianza en el liderato de la Conferencia Este

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Panamá/Plaza Amador derrotó 2-0 al Deportivo Árabe Unido con goles de Daivis Murillo y Héctor Ríos, para consolidarse como líder de la Conferencia Este del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto placino llegó a 27 puntos con esta victoria, mientras que el Expreso Azul se mantiene segundo con 22 unidades, cinco por debajo de su rival.

Murillo abrió el camino y Ríos sentenció en el descuento

El partido se mantuvo disputado durante buena parte del encuentro, con ambos equipos buscando generar peligro en ataque. Sin embargo, Plaza Amador encontró la ventaja justo antes del descanso.

Al minuto 45, Daivis Murillo apareció para marcar el primer gol de los placinos y darles una ventaja importante de cara a la segunda mitad.

Árabe Unido intentó reaccionar en el complemento y buscó el empate, pero no logró superar la defensa del conjunto placino. Cuando el encuentro llegaba a su final, Héctor Ríos anotó al minuto 90+6 para establecer el definitivo 2-0 y asegurar los tres puntos para Plaza Amador.

Las estadísticas del Plaza Amador vs. Árabe Unido

Aunque el marcador favoreció a Plaza Amador, las estadísticas reflejaron un compromiso equilibrado en varios aspectos del juego.

El Deportivo Árabe Unido tuvo el 54 % de la posesión del balón, frente al 46 % de Plaza Amador. Además, el Expreso Azul registró 10 remates totales, uno más que los nueve del conjunto placino.

Sin embargo, Plaza Amador fue más efectivo de cara al arco: registró seis remates a portería, mientras que Árabe Unido consiguió tres. Los placinos también tuvieron tres disparos desviados, frente a los siete de su rival.

En los tiros de esquina, ambos equipos terminaron igualados con cinco por lado. Además, registraron 19 tiros libres cada uno.

Plaza Amador se escapa en la Conferencia Este

Con este triunfo, Plaza Amador alcanza los 27 puntos y refuerza su liderato en la Conferencia Este del Apertura 2026.

Por su parte, Deportivo Árabe Unido permanece segundo con 22 puntos y buscará recuperarse para reducir la distancia con los placinos en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.