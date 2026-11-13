Duelo de leyendas en el UFC 334: Amanda Nunes y Kayla Harrison definen a la más grande de la historia en Nueva York

La brasileña regresa del retiro para enfrentar a la doble campeona olímpica estadounidense en el Madison Square Garden, en una velada que podría marcar el adiós definitivo de ambas peleadoras.

Panamá/La peleadora brasileña Amanda Nunes (23-5), considerada ampliamente como la más grande de todos los tiempos (GOAT) en las artes marciales mixtas femeninas, sale de su retiro tras su último combate en junio de 2023 para medirse ante la estadounidense Kayla Harrison (19-1) este sábado en el UFC 334, que se celebrará en el Madison Square Garden de Nueva York.

Nunes, quien debutó en la organización en 2013 acumulando 16 victorias, dos derrotas, diez finalizaciones y 11 combates titulares, decidió volver al octágono tras sentir un vacío mental y el resurgir de su hambre competitiva. Una victoria ante Harrison consolidaría su estatus junto a leyendas de la UFC como Jon Jones o Georges St-Pierre.

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El ascenso meteórico y los desafíos de Kayla Harrison

Por su parte, Kayla Harrison, doble medallista de oro olímpica en judo y excampeona de peso ligero en PFL —donde conquistó en dos ocasiones el torneo del millón de dólares—, irrumpió con fuerza en la compañía desde su debut en abril de 2024.

A pesar de requerir solo tres combates para coronarse campeona de peso gallo tras derrotar a Julianna Peña, la peleadora de 36 años afronta un combate que debió posponerse en enero debido a una grave lesión en el cuello. Además, Harrison enfrenta el hándicap del corte drástico de peso, habiéndose mostrado notablemente debilitada durante los pesajes matutinos.

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Un choque histórico con aroma a doble retirada

El enfrentamiento no solo definirá la supremacía absoluta del deporte, sino que también plantea la posibilidad de un doble retiro histórico. Harrison dejó entrever que este choque podría ser el último de su carrera profesional al haber logrado prácticamente todas sus metas deportivas. De esta forma, el Madison Square Garden presenciará una velada monumental en la que Nunes —recordada por sus impresionantes nocauts en el primer asalto ante Ronda Rousey, Holly Holm y Cris Cyborg— y Harrison podrían despedirse de manera definitiva de las artes marciales mixtas en la cúspide de sus carreras.

Joselyne Edwards, a la espera de una pelea que puede definir su futuro

Para la panameña Joselyne Edwards, el UFC 334 es mucho más que un espectador de lujo. Como número 1 de la categoría de peso gallo, la “Pantera” es la aspirante directa al cinturón que Kayla Harrison pone en juego. Por eso, lo que ocurra el sábado en el Madison Square Garden marcará el rumbo de su carrera.

Además, Edwards está en espera como suplente. Si alguna de las dos combatientes no puede subir al octágono, la panameña sería la primera opción para entrar y pelear en la cartelera más grande del año, ante el público de Nueva York. Sería una oportunidad histórica para una peleadora panameña.

Si todo sigue su curso, el resultado también le marcará el camino. Una victoria de Amanda Nunes, la GOAT de las artes marciales mixtas femeninas, pondría a Edwards ante la mayor leyenda del deporte. Un triunfo de Harrison, que además deja entrever un posible retiro, abriría la puerta a un cinturón vacante o a una defensa, con la panameña como protagonista natural. Y si ambas se despiden, el trono quedaría sin dueña y Edwards sería la mejor ubicada para disputarlo.

En cualquier escenario, Joselyne Edwards es la gran interesada en este combate y la carta de reserva de una de las noches más importantes del deporte.