Todo listo para el Jamboree de la KFL Mini y Varsity Flag 2025

Panamá/El Club Kiwanis de Panamá, a través de su programa deportivo Kiwanis Football League (KFL), anuncia a los Medios de Comunicación Deportivos la realización de su tradicional Jamboree de la KFL Mini y Varsity Flag 2025, que se llevará a cabo en el complejo deportivo Sport Center Costa del Este el próximo sábado 26 de abril.

Las actividades iniciarán con el acto protocolar desde las 2:00 p.m. (hora de Panamá), seguido por los partidos que arrancarán a las 2:20 p.m.

Equipos participantes – KFL Mini Flag 2025

Seis equipos participarán en esta temporada del primer semestre:

Mighty Eagles – El Colegio de Panamá

– El Colegio de Panamá Fighting Owls – Academia Interamericana de Panamá (AIP)

– Academia Interamericana de Panamá (AIP) Raiders – Colegio Brader

– Colegio Brader Lions – Colegio Real de Panamá

– Colegio Real de Panamá Spartans – Colegio De La Salle

– Colegio De La Salle Kiwanis Kolts

Calendario de partidos – KFL Mini Flag (sábado 26 de abril)

2:20 p.m. – Raiders vs Spartans

– Raiders vs Spartans 2:40 p.m. – Kolts vs Eagles

– Kolts vs Eagles 3:00 p.m. – Lions vs Owls

– Lions vs Owls 3:20 p.m. – Raiders vs Kolts

– Raiders vs Kolts 3:40 p.m. – Spartans vs Lions

– Spartans vs Lions 4:00 p.m. – Owls vs Eagles

La ronda regular comenzará el sábado 3 de mayo y se extenderá hasta el sábado 12 de julio, bajo el sistema de todos contra todos a una sola vuelta. Habrá una fecha especial de Wildcard y luego se jugarán las semifinales entre el 1° vs 4° y el 2° vs 3°. Los ganadores avanzarán a la Gran Final.

Arranca el Jamboree de la KFL Flag Football Varsity Femenino

Ese mismo sábado 26 de abril, también se celebrará el Jamboree de la KFL Flag Football Varsity Femenino en la cancha Copa Airlines Field, iniciando con el acto protocolar a las 2:00 p.m. y los partidos desde las 2:20 p.m.

Equipos participantes – Flag Varsity Femenino 2025

Fighting Owls – Academia Interamericana de Panamá (AIP)

– Academia Interamericana de Panamá (AIP) Raiders – Colegio Brader

– Colegio Brader Lions – Colegio Real de Panamá

– Colegio Real de Panamá Mighty Eagles – El Colegio de Panamá

– El Colegio de Panamá Dragons – Balboa Academy

– Balboa Academy Spartans – Colegio De La Salle

– Colegio De La Salle Kiwanis Kolts

Calendario de partidos – Flag Varsity Femenino (sábado 26 de abril)

2:20 p.m. – Owls vs Dragons

– Owls vs Dragons 2:40 p.m. – Raiders vs Lions

– Raiders vs Lions 3:00 p.m. – Spartans vs Eagles

– Spartans vs Eagles 3:20 p.m. – Lions vs Owls

– Lions vs Owls 3:40 p.m. – Kolts vs Dragons

– Kolts vs Dragons 4:00 p.m. – Raiders vs Eagles

– Raiders vs Eagles 4:20 p.m. – Kolts vs Spartans

La fase regular se jugará del 3 de mayo al 12 de julio, también bajo formato de todos contra todos a una sola vuelta. El sistema de clasificación contempla una fecha de Wildcard con los cruces 3° vs 6° y 4° vs 5°, mientras que el 1° y 2° lugar descansarán. Las semifinales enfrentarán al 1° vs el de menor ranking y al 2° vs el de mayor ranking entre los clasificados, rumbo a la Gran Final.

Nota de prensa.