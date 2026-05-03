Kimi Antonelli arrasa en Miami: tercera victoria consecutiva en F1 para el joven piloto

El argentino Franco Colapinto ( Alpine ) igualó el mejor resultado de su carrera al terminar en el octavo lugar .

Miami, Estados Unidos/El joven piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) afianzó su liderato de la Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Miami, su tercera victoria seguida en este inicio de temporada.

Antonelli, de 19 años, el líder más joven de la historia, superó a los McLaren del británico Lando Norris, vigente campeón, y del australiano Oscar Piastri en una carrera que finalmente no se vio afectada por la lluvia.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) igualó el mejor resultado de su carrera al terminar en el octavo lugar.

En Miami, frente a invitados de excepción como Lionel Messi, la Fórmula 1 reanudó actividades tras un mes de parón por la guerra en Oriente Medio, que causó la cancelación de las carreras de Baréin y Arabia Saudita.

La categoría estrenó también una serie de modificaciones al polémico reglamento técnico de esta temporada, que introdujo nuevos monoplazas de motor mitad eléctrico y mitad térmico.

Pese a los cambios, Mercedes volvió a dominar la cuarta cita del calendario, después de las victorias de George Russell en Australia y las de Antonelli en China y Japón.

El italiano, que tropezó el sábado en un esprint ganado por Norris, se resarció el domingo en una prueba en la que no se cumplió la amenaza de fuertes tormentas, que hubieran deparado una pugna más imprevisible.

Ante ese pronóstico, los organizadores habían adelantado tres horas el inicio de la acción en el Autódromo Internacional de Miami, donde Antonelli gozaba de la pole position.

Al prodigio de Mercedes se le volvió a atragantar la salida y fue superado primero por Charles Leclerc (Ferrari) y después por Norris.

El británico, que peleaba por un triunfo que reactivara su flojo inicio de año, encabezó la carrera hasta una parada en boxes junto a Antonelli de la que el italiano salió por delante.

Norris apretó a Antonelli hasta colocarse a menos de un segundo de distancia con una veintena de giros por delante.

Pero el joven italiano resistió el mano a mano hasta imponerse a Norris por 3.264 segundos y celebrar un triunfo con el que se distancia aún más de sus perseguidores en el Mundial de Pilotos.

- Colapinto, octavo -

Franco Colapinto completó el mejor fin de semana de su carrera frente a la afición argentina de Miami, un circuito donde nunca había competido.

El argentino finalizó en el octavo lugar, igualando su mejor resultado personal que había logrado en Azerbaiyán en 2024.

Antes de subir a su Alpine, Colapinto recibió la visita de su ídolo Lionel Messi, quien acudió a disfrutar por primera vez de este Gran Premio junto a su familia.

Además del capitán del Inter Miami, también visitaron el circuito otras figuras del deporte como los españoles Rafael Nadal y Jon Rahm.

El compañero de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, abandonó en la sexta vuelta tras protagonizar un impactante vuelco del que salió ileso.

El francés fue impactado por detrás por el monoplaza del neozelandés Liam Lawson, dio una vuelta de campana y terminó junto a un muro de protección.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó en el duodécimo lugar y el mexicano Sergio Pérez en el decimosexto en el debut de la escudería Cadillac en territorio estadounidense.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron en el noveno y decimoquinto puesto.