Santana Jr. fue detenido en Louisville, Kentucky y se le imputaron los cargos que provocaron una suspensión preventiva de su licencia

Panamá/Ricardo Santana Jr. pasa por una situación personal difícil que también ha afectado su carrera como jinete profesional en Estados Unidos. La Comisión de Carreras de Caballos y Juegos de Kentucky suspendió su licencia tras su arresto por presunta violencia doméstica.

La medida se toma de forma preventiva mientras se aclara la situación judicial del 'jockey' panameño. Esto le impedirá montar en las carreras que tenía programadas en la Breeders' Cup, uno de los eventos hípicos de prestigio en la hípica de Estados Unidos, que se llevará a cabo los días viernes 30 y sábado 31 de octubre.

Santana Jr. tenía agendadas tres montas principales en la programación del 31 de octubre. Estas eran con los ejemplares 'Hymn' - en la Breeders' Cup Sprint (G1, premio de $2 millones)-, 'Foie Gras' -en la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) y 'Doncho' - en la Breeders' Cup Turf Sprint (G1) -

Hasta el momento, el preparador de 'Hymn', Ron Moquett, anunció que el jinete peruano Rafael Bejarano asumirá la monta del equino en lugar de Santana Jr.

Situación

Según un informe del sitio web especializado en hípica, Paulick Report, el panameño fue arrestado en Louisville, Kentucky. El martes 27 de octubre se le imputaron cargos por presunta violencia doméstica (incluyendo estrangulamiento en primer grado y agresión en cuarto grado).

Santana Jr. compareció ante un juez, se le fijó una fianza (la cual pagó para quedar en libertad provisional) y se declaró no culpable.

El próximo miércoles 4 de noviembre, el panameño deberá presentarse a una audiencia preliminar sobre este caso.

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Trayectoria

Ricardo Santana Jr. nació en la Ciudad de Panamá (barrio de El Chorrillo), se graduó en diciembre de 2008 de la Academia de Formación de Jinetes Laffit Pincay Jr.

En el año 2009, a los 16 años, Santana Jr. emigró a Estados Unidos y logró su primera victoria profesional el 21 de septiembre de 2009 en el hipódromo de Delaware Park.

Éxitos en hipódromos

Oaklawn Park: Ha sido su principal fortín. Dominó la estadística como el jinete líder del circuito de Oaklawn en múltiples ocasiones (ganando títulos de manera consecutiva entre 2013 y 2018, y repitiendo en 2020 y 2021).

Ha sido su principal fortín. Dominó la estadística como el jinete líder del en múltiples ocasiones (ganando títulos de manera consecutiva entre 2013 y 2018, y repitiendo en 2020 y 2021). Keeneland y Saratoga: También logró certámenes y reuniones destacadas en hipódromos exigentes como Keeneland (donde fue líder en 2017) y en el circuito de la New York Racing Association (NYRA), compitiendo al más alto nivel en Saratoga y Belmont Park.

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Grandes carreras

Breeders' Cup: Ha obtenido 2 victorias en la Breeders' Cup World Championships :

Ha obtenido : 2019 : Ganó el Breeders' Cup Sprint (Grado 1) sobre el ejemplar ' Mitole' .

: Ganó el sobre el ejemplar ' . 2020 : Ganó el Breeders' Cup Juvenile Turf (Grado 1) sobre ' Fire At Will' .

: Ganó el sobre ' . Principales Clasificados de Grado 1: Ha ganado eventos de prestigio como el Arkansas Derby ( 'Creator' en 2016 y 'Super Stock' en 2021), el Metropolitan Handicap ( 'Bee Jersey' en 2018, 'Mitole' en 2019 y 'Silver State' en 2021), el Forego Stakes (que ha ganado en cuatro ocasiones: 2018, 2019, 2021 y 2026), y el Jockey Club Gold Cup (2021).

Ha ganado eventos de prestigio como el ( en 2016 y en 2021), el ( en 2018, en 2019 y en 2021), el (que ha ganado en cuatro ocasiones: 2018, 2019, 2021 y 2026), y el (2021). Hito de Victorias: Superó la barrera de las 2,000 victorias acumuladas en su carrera en Norteamérica (alcanzado en Oaklawn Park).

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