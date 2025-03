Panamá/Adalberto Carrasquilla tras la final de la Liga de Naciones: "Sentimos que podíamos hacer más"

A su llegada a México, luego de disputar la final de la Liga de Naciones de Concacaf con la Selección de Panamá, Adalberto Carrasquilla expresó su mezcla de emociones tras el subcampeonato. Panamá cayó 2-1 ante México, pero dejó una gran impresión al vencer 1-0 a Estados Unidos en semifinales.

"La verdad es que nos vamos con muchas sensaciones de impotencia, porque sabíamos que podíamos hacer un poco más. Lamentablemente, el partido se nos escapa por una jugada desafortunada. Siento que cumplimos con el objetivo de competir al más alto nivel, pero nos queda esa espina de haber estado tan cerca."

Sobre lo que representó el torneo para la selección panameña, Carrasquilla destacó el crecimiento del equipo y las variantes tácticas que han incorporado:

"Descubrimos una nueva formación, un nuevo estilo de juego. Probamos cosas distintas y sacamos conclusiones muy positivas. Creo que seguimos evolucionando como equipo, demostrando que podemos competir de igual a igual con los grandes de la región."

Respecto al partido ante México, el mediocampista canalero enfatizó la importancia de los detalles en el resultado:

"Hubo momentos en los que tuvimos el control. En el primer tiempo logramos empatar y en ese tramo creo que México no supo cómo reaccionar. Si hubiéramos mantenido un ritmo más alto en la segunda mitad, con una presión más intensa, el partido hubiera sido diferente."

Sobre el mensaje que deja esta actuación de Panamá en el torneo, Carrasquilla fue contundente:

"Panamá está creciendo. Queremos competir con los grandes y lo hemos demostrado en este torneo. No solo enfrentamos a México en la final, también superamos a Estados Unidos en semifinales, lo que envía un mensaje claro a toda la Concacaf: estamos listos para pelear en el más alto nivel."

Finalmente, al hablar sobre su desempeño individual y la influencia de su paso por Pumas UNAM, el volante reconoció que la Liga MX ha sido clave en su evolución como jugador:

"Jugar en México me ha ayudado muchísimo. La exigencia de esta liga me ha permitido mantener y elevar mi nivel con la selección. Siento que llego a cada convocatoria con un ritmo de competencia que me permite aportar más al equipo."