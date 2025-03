El Final Four de la Liga de Naciones Concacaf EN VIVO por TVMAX, TVN, TVN Radio y TVN Pass el jueves 20 de marzo con la previa del partido Estados Unidos vs Panamá desde las 5:30 pm.

Panamá/La selección de Panama sigue su preparación en Inglewood, California para enfrentar este jueves 20 de marzo a la selección de Estados Unidos en partido del Final Four de la Liga de Naciones Concacaf, previo a los entrenamientos, los jugadores Aníbal Godoy e Ismael Díaz conversaron con los medios de comunicación apostados en el campo de entrenamiento.

El mediocampista Aníbal Godoy y el delantero Ismael Díaz, dos pilares de la Selección Nacional de Panamá, compartieron sus reflexiones y expectativas de cara al próximo partido, demostrando una mentalidad ganadora y un enfoque claro en el trabajo colectivo.

Aníbal Godoy: Mentalizados para la victoria

Godoy destacó que el equipo llega con una mentalidad clara y un espíritu ganador. "El grupo está mentalizado y con espíritu ganador de poder ir mañana y sacar el resultado, la victoria, porque queremos ganar", afirmó el experimentado mediocampista.

Además, Godoy enfatizó que la mentalidad ganadora es una constante en cada torneo que disputan. "Uno siempre viene a un torneo, a cualquier torneo que uno entra, uno entra con mentalidad ganadora. Nadie entra con mentalidad de perder o de no llegar a una final. Entonces nosotros siempre, cada torneo que entramos, cortos, largos, sea cual sea, siempre vamos con esa mentalidad", aseguró.

Ismael Díaz: Enfocado en mejorar y minimizar errores

Por su parte, Ismael Díaz se mostró concentrado en el trabajo interno del equipo y en la necesidad de afinar detalles para alcanzar el éxito. "Bueno, yo soy de las personas a las que me concentro más en la parte de nosotros. Sé que tenemos un rival fuerte por delante. Puede ser que en este momento sea el número uno de CONCACAF, pero lo principal es mejorar las cositas que tenemos, minimizar esos detalles que podamos tener", expresó el delantero.

Díaz confía en que, al enfocarse en corregir esos pequeños errores, el equipo podrá alcanzar los resultados deseados. "Entonces creo que en base a eso podemos sacar el resultado que queremos", concluyó.

Conclusión

Tanto Aníbal Godoy como Ismael Díaz reflejan la determinación y el enfoque colectivo que caracterizan a la Selección de Panamá. Con una mentalidad ganadora y la convicción de que el trabajo en equipo es clave, los canaleros buscan enfrentar a su rival con la mejor versión de sí mismos y luchar por la victoria.

Con información de Ricardo Icaza.

La Semana de Celebración de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf es un evento emocionante que combina lo mejor del fútbol, la música y el compromiso comunitario en el área metropolitana de Los Ángeles. Del 19 al 23 de marzo, esta serie de eventos incluirá actuaciones exclusivas, invitados especiales e iniciativas comunitarias significativas, ofreciendo una experiencia única para aficionados y familias.

El presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, destacó que esta semana representa la pasión, unidad y compromiso comunitario que caracterizan al fútbol en la región. A través de partidos de clase mundial, entretenimiento de alta calidad y acciones sociales, se busca inspirar a aficionados y familias.

La celebración comienza el 19 de marzo con la Conferencia Business of Soccer, organizada por Sports Business Journal y Leaders in Sport, en colaboración con Concacaf y MLS. Este evento exclusivo reunirá a líderes de la industria para discutir el futuro del fútbol en Norteamérica, con un enfoque en inversión e innovación, especialmente con miras a la Copa Oro, el Mundial de Clubes de FIFA y la Copa del Mundo de FIFA 2026.

El 20 de marzo, en el SoFi Stadium, los aficionados podrán disfrutar de una Fan Zone interactiva, donde podrán ver y fotografiarse con los trofeos de la Liga de Naciones Concacaf y la Copa del Mundo de FIFA. Ese mismo día, se disputarán las semifinales del torneo: Panamá vs. Estados Unidos a las 6:00 p.m. ET (hora de Panamá) y Canadá vs. México a las 9:30 p.m. ET (hora de Panamá). Los ganadores avanzarán a la final, mientras que los perdedores jugarán por el tercer puesto. Durante los partidos, se reconocerá la labor humanitaria del Chef José Andrés y World Central Kitchen, así como a los socorristas de Los Ángeles.

El 21 de marzo, la sensación de la música latina, Yuridia, ofrecerá un concierto en el YouTube Theater, brindando una noche inolvidable de música. El 22 de marzo, se llevará a cabo la Jornada Comunitaria de Juego, organizada por Concacaf en colaboración con Hollywood Park, Los Angeles Rams, Nickelodeon y Univision. Este evento incluirá actividades de fútbol y donaciones para familias afectadas por los recientes incendios.

El 23 de marzo, el evento culminará con una actuación exclusiva del ícono global Will Smith, seguida de la Final de la Liga de Naciones Concacaf a las 9:30 p.m. ET (hora de Panamá). También se disputará el partido por el tercer lugar a las 5:00 p.m. ET (hora de Panamá) y habrá una vibrante Fan Zone con activaciones de patrocinadores.

Con grandes artistas, partidos emocionantes y experiencias interactivas, la Semana de Celebración de la Liga de Naciones Concacaf se perfila como el festival de fútbol definitivo. ¡No te lo pierdas!

Con información de Concacaf.