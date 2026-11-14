Panamá vs Curazao | La sele solo piensa en ganar para estar en el Final Four de la Liga de Naciones

Panamá/La Selección de Panamá tiene claro su objetivo para el partido de vuelta ante Curazao: ganar y asegurar su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

Así lo dejaron saber el entrenador Thomas Christiansen y el defensor Michael Amir Murillo durante la conferencia de prensa previa al compromiso de este domingo en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El mensaje del cuerpo técnico y de los jugadores es contundente. Panamá no contempla otro escenario que no sea la victoria, consciente de que necesita imponerse en casa para conseguir el boleto a la siguiente instancia del torneo.

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Christiansen: "Ir a por la victoria"

El técnico Thomas Christiansen fue directo al referirse a lo que necesita su equipo para resolver la eliminatoria.

"El resultado en Curazao no deja nada diferente a lo que tenemos que hacer el día de mañana: ir a por la victoria. Con eso ya estamos clasificados para el Final Four y es nuestro objetivo", aseguró el entrenador.

El estratega también defendió el planteamiento táctico utilizado en el encuentro de ida, en el que Panamá tuvo largos periodos de dominio y consiguió instalarse en campo contrario.

"Yo con el planteamiento que tuvimos en Curazao estoy contento. Por mucho que digan que estamos con línea de cinco, si lo miras es un 3-4-3. Fuimos ofensivos, jugábamos en campo contrario el ochenta por ciento del partido y nuestros centrales cada uno tuvieron remate a portería", explicó.

Sin embargo, Christiansen reconoció que el equipo necesita mejorar un aspecto fundamental para el compromiso de vuelta: la definición. Panamá generó oportunidades en el primer encuentro, pero no consiguió aprovecharlas para sacar una ventaja en el marcador.

"Creo que el equipo es muy ofensivo, pensamos en meter goles, generar ocasiones y lo que falta es meterlas. Las que teníamos mano a mano hay que meterlas e intentar sentenciar en ese momento el partido", agregó.

Sobre lo que espera de Curazao en el Rommel Fernández, el entrenador considera que el rival podría mantener su propuesta, aunque señaló que el dominio panameño con el balón también condicionó su comportamiento durante el primer enfrentamiento.

"Curazao va a ir al mismo estilo, pero también fue provocado por el dominio que tuvimos nosotros con balón. Cuando el equipo contrario tiene esa posesión es normal que recule. Hay que seguir igual, con la misma intensidad y ser más eficaces de cara a gol", sostuvo.

Murillo: "Estamos preparados"

Por su parte, Michael Amir Murillo respaldó el mensaje del entrenador y aseguró que el grupo tiene claro lo que necesita para alcanzar la clasificación.

"Como dice el míster, lo que nos sirve y lo que obviamente queremos es la victoria. Es el único resultado que nos pone donde queremos y es lo que hemos trabajado", manifestó el defensor panameño.

Murillo también fue consultado sobre cómo manejaría el equipo un escenario adverso durante el partido, especialmente si Curazao consigue ponerse en ventaja en algún momento del encuentro.

El lateral destacó la experiencia acumulada por varios integrantes del seleccionado nacional y recordó que el grupo ya ha enfrentado situaciones similares en anteriores compromisos.

"Nosotros hemos pasado por momentos así, donde hemos estado por debajo en el marcador y hemos sabido llevar la situación bien, hemos sabido remontar. El grupo, más que nada los que ya hemos tenido bastante experiencia, estamos preparados para ese tipo de situaciones. Si nos toca afrontar la mañana, seguro daremos lo mejor de nosotros y sacaremos el resultado que necesitamos", concluyó.

Panamá, ante una prueba decisiva

La selección panameña afrontará este domingo un compromiso determinante en sus aspiraciones dentro de la Liga de Naciones de Concacaf. Con el respaldo de su afición en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el equipo de Christiansen buscará convertir el dominio futbolístico mostrado en la ida en goles que le permitan resolver la eliminatoria.

El encuentro ante Curazao está programado para las 6:00 p.m. y representa una oportunidad para que Panamá selle su clasificación al Final Four y asegure su presencia en la Copa Oro 2027.