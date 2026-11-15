Panamá vs Curazao Liga de Naciones | Previa, antecedentes y alineaciones probables partido de vuelta

Tras el empate sin goles en Willemstad, Panamá recibe a Curazao con la obligación de ganar para avanzar al Final Four y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027.

Panamá/La Selección de Panamá afronta este domingo uno de sus compromisos más importantes en la Liga de Naciones de Concacaf. El equipo dirigido por Thomas Christiansen recibirá a Curazao en el partido de vuelta de los cuartos de final, con la obligación de conseguir una victoria para avanzar al Final Four y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027.

Después del empate registrado en el encuentro de ida, disputado en Willemstad, la eliminatoria llega abierta al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde Panamá tendrá la oportunidad de resolver la serie ante su afición.

El desafío para el conjunto nacional será transformar el dominio futbolístico mostrado en el primer enfrentamiento en goles. Christiansen quedó satisfecho con el planteamiento de su equipo en Curazao, pero reconoció que la falta de efectividad frente al arco fue una de las principales tareas pendientes.

El compromiso está programado para las 6:00 p. m., en el Rommel Fernández. La ida terminó 0-0, por lo que Panamá necesita ganar para avanzar. Si se repite el empate sin goles, habrá tiempo extra y, de persistir la igualdad, penales. Un empate con goles favorecería a Curazao por el criterio de gol de visitante.

Posibles alineaciones

Para este compromiso, Panamá podría presentar una formación con Orlando Mosquera en la portería y una línea defensiva integrada por Michael Amir Murillo, José Córdoba, Jiovany Ramos, Andrés Andrade y César Blackman.

En el mediocampo estarían Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez y Cristian Martínez, mientras que José Fajardo sería la referencia ofensiva.

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, José Córdoba, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, César Blackman; Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez, Cristian Martínez; José Fajardo.

Por su parte, Curazao podría iniciar con Eloy Room bajo los tres palos; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Armando Obispo y Jurien Carolina en defensa; Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna en el mediocampo, junto a Tahith Chong, Ar'jany Martha y Jürgen Locadia en la zona ofensiva.

Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Armando Obispo, Jurien Carolina; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong, Ar'jany Martha y Jürgen Locadia.

¿Qué necesita Panamá para clasificar?

Después del empate 0-0 en Willemstad, los escenarios de clasificación son claros:

Victoria de Panamá: obtiene directamente el boleto al Final Four y la Copa Oro 2027.

obtiene directamente el boleto al Final Four y la Copa Oro 2027. Empate 0-0: se disputará tiempo extra y, de mantenerse la igualdad, habrá tanda de penales.

se disputará tiempo extra y, de mantenerse la igualdad, habrá tanda de penales. Empate con goles: Curazao avanzará por el criterio de goles como visitante.

Curazao avanzará por el criterio de goles como visitante. Derrota de Panamá: el conjunto nacional quedará eliminado.

El ganador de esta eliminatoria conseguirá su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones y un boleto directo a la Copa Oro 2027.

Estas son las declaraciones más importantes de Thomas Christiansen y Michael Amir Murillo en la conferencia de prensa de este sábado 14 de noviembre, previo al partido de vuelta entre Panamá y Curazao. El mensaje principal de ambos fue claro: Panamá necesita ganar y está preparado para afrontar el desafío.

1. Thomas Christiansen: ganar es el único objetivo

El seleccionador panameño dejó claro que el empate 0-0 en Willemstad no modifica el planteamiento para el encuentro de vuelta.

"El resultado en Curazao no deja nada diferente a lo que tenemos que hacer el día de mañana: ir a por la victoria. Con eso ya estamos clasificados para el Final Four y es nuestro objetivo".

Defendió el planteamiento de la ida

Christiansen también respaldó el funcionamiento táctico de Panamá y explicó que, aunque se habló de una línea de cinco defensores, el equipo tuvo una propuesta ofensiva.

"Yo con el planteamiento que tuvimos en Curazao estoy contento. Por mucho que digan que estamos con línea de cinco, si lo miras es un 3-4-3. Fuimos ofensivos, jugábamos en campo contrario el ochenta por ciento del partido".

La asignatura pendiente: la definición

El entrenador reconoció que Panamá necesita aprovechar mejor las oportunidades que genera.

"Creo que el equipo es muy ofensivo, pensamos en meter goles, generar ocasiones y lo que falta es meterlas. Las que teníamos mano a mano hay que meterlas e intentar sentenciar en ese momento el partido".

También espera mantener la intensidad y mejorar la efectividad frente al arco rival.

"Hay que seguir igual, con la misma intensidad y ser más eficaces de cara a gol".

2. Michael Amir Murillo: "Estamos preparados"

El defensor panameño respaldó las palabras del seleccionador y aseguró que el grupo tiene claro que necesita conseguir los tres puntos.

"Como dice el míster, lo que nos sirve y lo que obviamente queremos es la victoria. Es el único resultado que nos pone donde queremos y es lo que hemos trabajado".

Experiencia para afrontar cualquier escenario

Murillo también habló sobre la posibilidad de que el partido se complique y Curazao consiga ponerse en ventaja. El jugador destacó la experiencia de varios integrantes del seleccionado para manejar situaciones adversas.

"Nosotros hemos pasado por momentos así, donde hemos estado por debajo en el marcador y hemos sabido llevar la situación bien, hemos sabido remontar".

Y agregó:

"El grupo, más que nada los que ya hemos tenido bastante experiencia, estamos preparados para ese tipo de situaciones. Si nos toca afrontar la mañana, seguro daremos lo mejor de nosotros y sacaremos el resultado que necesitamos".