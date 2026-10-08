Panamá vs Nueva Zelanda | ¿Dónde ver gratis el partido? Hora y transmisión

La entrenadora de Panamá, Toña Is , utilizará estos partidos para continuar trabajando los conceptos que ha desarrollado con el grupo durante los últimos dos años.

Panamá/La Selección Femenina de Panamá vuelve a la cancha este sábado 10 de octubre para disputar el primero de sus dos amistosos ante Nueva Zelanda, como parte de su preparación rumbo a los próximos compromisos internacionales.

El partido se jugará desde las 4:00 p.m. y los aficionados en Panamá podrán disfrutarlo gratis y en vivo por las pantallas de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX Panamá.

Otras noticias: Toña Is apunta a afianzar conceptos con Panamá antes de los amistosos ante Nueva Zelanda

¿Dónde ver Panamá vs. Nueva Zelanda?

El encuentro entre Panamá y Nueva Zelanda podrá seguirse en vivo a través de:

TVMAX

TVN Pass

YouTube: TVMAX Panamá

Fecha: sábado 10 de octubre

Hora: 4:00 p.m.

Partido: Panamá vs. Nueva Zelanda

Transmisión: TVMAX, TVN Pass y TVMAX Panamá en YouTube

Será el primero de los dos enfrentamientos que disputarán ambas selecciones durante esta fecha internacional. El segundo compromiso está programado para el martes 13 de octubre.

Toña Is busca seguir afianzando su idea de juego

La entrenadora de Panamá, Toña Is, utilizará estos partidos para continuar trabajando los conceptos que ha desarrollado con el grupo durante los últimos dos años.

“En verdad lo que queremos seguir es afianzando conceptos que llevamos trabajando estos dos años”, explicó la entrenadora española.

Toña Is también destacó el potencial que observa en sus futbolistas cuando el equipo consigue reunirse y trabajar de manera concentrada.

“Cuando se ponen serias, cuando se ponen a trabajar, cuando se juntan, ves el potencial que hay, ves que se puede sacar mucho más de ellas”, manifestó.

La selección contará con un grupo de 23 jugadoras, que se encuentra concentrado y trabajando en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), en Burunga.

Una prueba importante antes del Concacaf W Championship

Los amistosos ante Nueva Zelanda forman parte de la preparación de Panamá para el Concacaf W Championship, donde la selección retomará su camino en busca de la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Panamá tendrá como próximo rival oficial a Canadá, al que enfrentará el 28 de noviembre.

La selección llega a esta etapa después de ganar de manera invicta su grupo en la primera fase de la eliminatoria mundialista. Además, durante la Fecha FIFA de junio disputó dos amistosos ante Jamaica, ambos en condición de local en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Nueva modificación en la convocatoria

Para esta concentración hubo un cambio en la lista de convocadas. Analia Arosemena quedó fuera debido a una lesión y su lugar fue ocupado por Mickeylis Gutiérrez, futbolista del CD Plaza Amador.

La nueva integrante se sumó al grupo de 23 jugadoras que trabajan bajo las órdenes de Toña Is.

Con los dos amistosos ante Nueva Zelanda, Panamá buscará ganar ritmo internacional, afianzar su modelo de juego y fortalecer al grupo antes de afrontar la parte decisiva de su calendario.

Este sábado, la primera cita será a las 4:00 p.m. y los aficionados podrán seguir a la Selección Femenina de Panamá gratis y en vivo por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX Panamá.