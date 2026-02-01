El programa se desarrolló en 15 sedes y combinó refuerzo en materias básicas con espacios de recreación. De acuerdo con la entidad, los participantes recibieron apoyo en matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias sociales, además de contenidos dirigidos a niveles de premedia y media.

Bocas del Toro/Más de 3,000 niños participaron en el programa Verano Feliz 2026 en la provincia de Bocas del Toro, una iniciativa educativa y recreativa impulsada por el Ministerio de Educación (Meduca) con apoyo de estudiantes universitarios, quienes reforzaron contenidos académicos y coordinaron actividades deportivas durante el período de vacaciones.