Abogados se notifican tras fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre contrato de Panama Ports
La diligencia la realizaron poco después de la llegada del contralor general de la República, Anel Flores, quien también promovió una acción legal contra el mismo contrato.
Ciudad de Panamá, Panamá/Los abogados Julio Macías y Norman Castro acudieron en horas de la tarde de este viernes 30 de enero a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para notificarse formalmente del fallo que declaró inconstitucional el contrato ley N.° 5 de 1997, conocido como el contrato de Panama Ports Company.