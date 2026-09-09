Bomberos mantiene investigación tras incendio en el centro de David; perímetro permanece cerrado

La zona permanece bajo custodia mientras especialistas del Cuerpo de Bomberos realizan inspecciones, recolectan indicios y desarrollan entrevistas para determinar las causas del fuego. Las pérdidas económicas podrían superar los $3 millones.

Incendio en el centro de David

David, Chiriquí/El perímetro donde se registró el incendio que destruyó por completo dos almacenes y afectó al menos a otros seis permanecerá cerrado mientras continúan las investigaciones para determinar las causas que provocaron el fuego.

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