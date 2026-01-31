Durante las inspecciones, las autoridades ubican en estanterías medicamentos de uso veterinario y productos agroveterinarios con irregularidades, además de artículos de consumo humano que incumplen normas de comercialización.

Bocas del Toro/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) mantiene operativos de verificación en el distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, donde inspectores detectaron múltiples anomalías en productos ofrecidos en comercios de la zona.