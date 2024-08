Se ha demostrado que los niños y niñas alimentados del seno materno de manera exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida, tienen mayor coeficiente intelectual y mejor rendimiento escolar. Lactar afianza el amor, la comunicación y el lazo afectivo entre madre e hijo, por lo que los niños (as) son más cariñosos (as). Es un complejo fluido nutricional vivo que contiene anticuerpos, enzimas, ácidos grasos y hormonas. No obstante, en Panamá aproximadamente solo dos de cada diez niños reciben lactancia materna inclusiva, según datos de la Caja de Seguro Social