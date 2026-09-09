Familiares y víctimas de dietilenglicol cuestionan indemnización de $25 mil

La Caja de Seguro Social destinó $300 mil para indemnizar a las primeras 12 víctimas del envenenamiento masivo. El Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida considera que el monto no corresponde a la gravedad de los daños físicos, de salud y familiares ocasionados.