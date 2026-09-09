Familiares y víctimas de dietilenglicol cuestionan indemnización de $25 mil
La Caja de Seguro Social destinó $300 mil para indemnizar a las primeras 12 víctimas del envenenamiento masivo. El Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida considera que el monto no corresponde a la gravedad de los daños físicos, de salud y familiares ocasionados.
Ciudad de Panamá, Panamá/La CSS anunció que destinará una partida de $300 mil para cubrir estas indemnizaciones, a razón de $25 mil por víctima. Sin embargo, representantes del Comité consideraron insuficiente el monto establecido.