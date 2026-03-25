Con una probabilidad del 62%, fenómeno de El Niño podría llegar entre junio y agosto

Desde el Instituto de Meteorología e Hidrología, autoridades indicaron que, aunque todavía no se han registrado los parámetros necesarios para confirmar su presencia, existe un 62% de probabilidad de que el fenómeno se establezca durante el trimestre comprendido entre junio, julio y agosto, según proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.