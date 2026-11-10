La Villa de Los Santos conmemora 205 años del Primer Grito de Independencia en medio de efectos del terremoto
Los actos protocolares se desarrollan en el parque Rufino Alfaro, con la participación de autoridades locales y representantes del Gobierno. El alcalde Raúl Montenegro señaló que la fecha también representa una oportunidad para que el presidente José Raúl Mulino conozca la situación que atraviesa la comunidad tras el terremoto del 9 de octubre.
La Villa, Los Santos/La Villa de Los Santos conmemora este 10 de noviembre los 205 años del Primer Grito de Independencia de Panamá de España, en medio de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre en la provincia.