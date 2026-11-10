La Villa de Los Santos conmemora 205 años del Primer Grito de Independencia en medio de efectos del terremoto

Los actos protocolares se desarrollan en el parque Rufino Alfaro, con la participación de autoridades locales y representantes del Gobierno. El alcalde Raúl Montenegro señaló que la fecha también representa una oportunidad para que el presidente José Raúl Mulino conozca la situación que atraviesa la comunidad tras el terremoto del 9 de octubre.