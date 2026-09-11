Dan el último adiós al 'Cantor de la Patria' Yin Carrizo

Artistas de la música típica y el folclor panameño viajaron hasta Ocú para acompañar en su último adiós al acordeonista y compositor Yin Carrizo, una de las figuras más representativas de la música típica nacional.

Dagoberto ''Yin'' Carrizo

Entre anécdotas, canciones y recuerdos de su trayectoria, músicos y cantantes compartieron con TVN Noticias parte de la historia artística de Carrizo y destacaron la huella que dejó en varias generaciones de intérpretes de la música panameña.

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