Dan el último adiós al 'Cantor de la Patria' Yin Carrizo
Artistas de la música típica y el folclor panameño viajaron hasta Ocú para acompañar en su último adiós al acordeonista y compositor Yin Carrizo, una de las figuras más representativas de la música típica nacional.
Entre anécdotas, canciones y recuerdos de su trayectoria, músicos y cantantes compartieron con TVN Noticias parte de la historia artística de Carrizo y destacaron la huella que dejó en varias generaciones de intérpretes de la música panameña.