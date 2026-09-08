El recorrido se concentró principalmente en el edificio de La Especializada, donde uno de los puntos revisados fue el funcionamiento de los ascensores principales, debido a que estos presentan fallas recurrentes y permanecen fuera de servicio durante largos periodos.

La defensora del Pueblo, Ángela Russo, realizó este martes un recorrido por el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS), como parte del seguimiento a una visita efectuada en mayo pasado, en la que se identificaron diversas situaciones relacionadas con los derechos humanos de los pacientes.