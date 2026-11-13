Al menos cuatro cuarteles del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá resultaron afectados por los movimientos sísmicos registrados en el país, por lo que dos de estas instalaciones deberán ser demolidas, informó el director general de la institución, Víctor Álvarez.

Durante una gira por la provincia de Chiriquí, el funcionario explicó que entre las estructuras que requieren demolición se encuentran el cuartel de Gualaca y la estación central Juan N. Araúz. En las otras instalaciones afectadas se mantienen las evaluaciones para determinar las intervenciones necesarias.